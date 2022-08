Eine musikalische Reise mit dem Zeppelin

Zu einem besonderen Impuls-Konzert lädt der Musikverein ROTA Schwendi am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr in die Tennishalle nach Schwendi ein. Mit dabei ist die Musikgruppe Music meets Friends. Sie bringen mit „Agnes, Jonathan & das Geheimnis von Opa Blum“ eine unglaublichen Weltreise mit dem Zeppelin musikalisch auf die Bühne, heißt es in einer Vorschau.

Wegen der Corona-Pandemie konnten Sänger und Musiker lange nicht zusammenkommen, singen oder musizieren und in Gemeinschaft dem geliebten Hobby nachgehen. Um einen Neustart zu wagen, hatte sich die Vorstandschaft der ROTA ein zur Region kulturell passendes und herausforderndes Programm überlegt und kurzerhand einen Antrag auf Förderung eines außergewöhnlichen Konzerts durch die Beauftragte vom Bundesministerium für Kultur und Medien gestellt, schreibt der Musikverein in der Mitteilung weiter. Mit der Musikgruppe Music meets Friends (MmF) wurde schnell ein geeigneter Partner gefunden. Der Förderantrag wurde genehmigt und das Konzert wird am 17. September ab 20 Uhr in der umgestalteten Tennishalle Schwendi aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Vorstand Jürgen Kugler, Dirigent Martin Böhringer und die Sängerinnen Sonja Ratzinger und Simone Barth sind sich einig: Dieses Konzert wird einzigartig!

Bei „Agnes, Jonathan & das Geheimnis von Opa Blum“ geht es um die Geschichte der fast unglaublichen Weltreise des Protagonisten mit dem Zeppelin. Diese hat tatsächlich stattgefunden und wie zu vermuten ist, hat die Handlung Ausgangs- und Endpunkt in Oberschwaben. In der Story mit zwei Hamburger Großstadtkindern als zentrale Akteure ist alles dabei, was das Herz berühren kann: Fernweh und Heimweh, Liebe und Abneigung, Furcht und Hoffnung! Neben der Musik gibt es ein Hörspiel der Story und dazu passende Bilder, auch Originalbilder des Zeppelin-Museums, und Effekte einer professionellen Showbühne.

Das Projektorchester besteht neben den Mitgliedern der ROTA und von MmF aus zahlreichen Musikerinnen und Musikern aus der näheren Umgebung. Es haben zwischenzeitlich zahlreiche Proben unter der musikalischen Leitung von Martin Böhringer stattgefunden, was erkennbar die menschliche und musikalische Harmonie gefördert hat, schreibt der Musikverein in seiner Ankündigung abschließend.