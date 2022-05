Vermutlich in den Nachtstunden begab sich ein Unbekannter in eine Gartenanlage bei Schöneburg. Dort hebelte er auf vier verschiedenen Grundstücke Hütten, einen Bauwagen und einen Wohnwagen auf. In einem Fall fand er eine Motorsäge, die er mitnahm. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Laupheim sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf.