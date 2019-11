Einbrecher wütet in Wohnung

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag in der Dietenheimer Straße in Orsenhausen Schmuck erbeutet und einen großenj Sachschaden verursacht.

Nach Polizeiangaben ist noch unklar, wie der Täter die Tür der Wohnung geöffnet hat. Im Inneren soll er Gegenstände aus Schränken genommen und auf den Boden geworfen haben. Auch das Fernsehgerät habe er umgeschmissen. Der Täter fand Schmuck, mit dem er unerkannt flüchtete. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Laupheim, Telefon 07392/96300, hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schwendi und Umgebung ist diese unter Telefon 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de