Einbrecher in Bussmannshausen am Werk

Bislang unbekannte Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in Bußmannshausen am Werk gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Täter in einem Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag die Tür eines Lokals in der Auchtweide in Bußmannshausen aufgehebelt. Sie begaben sich ins Innere des Lokals und suchten nach Brauchbarem. In einer Schublade wurden sie fündig. Sie nahmen das Geld an sich uns flüchteten damit über die Terrasse. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

