Einbrecher dringen in Haus in Schwendi ein

Ein Unbekannter ist am Samstag in ein Haus in Schwendi eingebrochen. Laut Polizeibericht drang der Unbekannte gegen 22.30 Uhr in ein Haus in der Jahnstraße ein. Beim Versuch, die Tür aufzuhebeln, scheiterte er. Deshalb brach er ein Fenster auf. Durch dieses gelangte er ins Innere. Er durchsuchte das Haus nach Brauchbarem und fand mehrere Kameras. Die nahm er mit. Die Polizei Laupheim ermittelt nun und sicherte Spuren. Sie schätzt den Schaden am Gebäude auf 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 07392/96300 melden.