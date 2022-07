Ein Vormittag für den Naturschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Kooperation mit dem Vogelschutz- und Verschönerungsverein Schönebürg e.V. haben sich jeweils an einem Vormittag für circa 4 Stunden, 7 Vorschulkinder mit einer Erzieherin, sowie 13 Kinder der 1. Klasse und 11 Kinder der 2. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin auf den Weg zu unserem Vereinsheim gemacht, um zusammen mit Mitgliedern aus der Vorstandschaft, einigen Eltern beziehungsweise Opa und einem früheren Mitglied aus dem Vorstand, Insektenhotels zu bauen.

Jürgen Rieger, als 2. Vorstand, begrüßte die Gäste und informierte die Kinder über unseren Verein im Allgemeinen und seine regelmäßigen Aufgaben, wie die Erstellung und Pflege der 54 Ruhebänke in Schönebürg und die Fertigung von Nistkästen und Futterhäuschen. Anhand des Schaukastens in der Werkstatt, in dem Vogelpräparate aufgestellt sind, konnte er die Vielfalt unserer heimischen Vogelarten zeigen.

Anschließend zeigte er den Kindern, wie aus einem Baumstamm Bretter und aus Brettern ein Vogelnistkasten geschreinert wird. Gespannt verfolgten die Kinder die theoretischen sowie praktischen Ausführungen an den Sägen und der Hobelmaschine.

Nach einer kleinen Vesperpause konnte jedes Kind seinen mit Namensschild und Schleifklotz eingerichteten Platz einnehmen. Die einzelnen Bauteile waren für jedes Insektenhotel bereitgestellt. Nach dem Schleifen ging es ans Zusammenschrauben und Befüllen. Es war eine Freude zu sehen, mit welchem Eifer sie am Werk waren, um sich am Schluss, stolz mit ihren Produkten fürs Gruppenfoto zu positionieren.

Unsere Bemühung war, dass sich die Kinder und auch ihre Eltern für Umwelt- und Naturschutz einsetzen und sie in diesem Sinne zu sensibilisieren.

Am Schluss waren sich alle einig: Diese Aktion war für die Kinder wie auch für uns vom Verein einfach schön.