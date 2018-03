Ein neuer Mann am Brunnen

Die Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Bei dem mittelständischen Unternehmen, das Mineralwasser und Süßgetränke überwiegend für den regionalen Markt herstellt, steht seit diesem Jahr Markus Brzuske als Lenker des operativen Geschäftes an der Spitze. Er löste Hubert Hörmann ab, der als Geschäftsführer 14 Jahr lang die Geschicke des Unternehmens leitete und nun im Ruhestand ist.

Fast sein gesamtes Berufsleben hat Hubert Hörmann bei der Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn GmbH verbracht. Im Oktober 1970 trat er in das Unternehmen als Auszubildender ein, er erlernte den Beruf des Industriekaufmanns. Bis 1988 arbeitete er in Dietenbronn, ehe dann ein zweimaliger Arbeitsplatzwechsel folgte. In zwei Firmen fungierte er als kaufmännischer Leiter. Gleichzeitig bildete er sich zum Bilanzbuchhalter und Betriebswirt weiter. Mit dieser fachlichen Kompetenz ausgestattet, kehrte er 1992 zum mittelständischen Brunnen in Dietenbronn zurück.

Hubert Hörmann übernahm Verantwortung

Auch hier übernahm Hubert Hörmann Verantwortung, als Prokurist oblag ihm fortan die kaufmännische Leitung des Familienbetriebes. Im Jahre 2004 übernahm Hubert Hörmann dann den Geschäftsführerposten. Zu einer Zeit, in der sich der Markt für Mineralwasser und Süßgetränke in einer wesentlichen Veränderungsphase befand. Zum einen deshalb, weil die Discounter im Billigbereich der Getränkeprodukte große Marktanteile an sich gerissen haben. „Das hat den Mineralbrunnen, die in der Region ansässig sind, Umsatz gekostet“, blickt Hubert Hörmann zurück.

Er hatte gleich zu Beginn seiner Geschäftsführertätigkeit eine weitere größere Herausforderung zu meistern. Die Umsetzung einer strategischen Entscheidung, die unter seinem Vorgänger Walter Zimmermann gefallen war, stand mit der Einführung der PET-Flasche an. Bis zum Jahre 2003 lagen bei der Abfüllung von Getränken in Kunststofflaschen die wesentlichen Marktanteile bei den großen Mineralbrunnen. Dietenbronner Getränke wurden damals ausschließlich in Glasflaschen vertrieben. „Wir mussten nachziehen und PET-Flaschen anbieten“, erachtet Hubert Hörmann den damaligen Schritt als richtig. Die Wünsche der Kunden ließen dem Dietenbronner Unternehmen aber auch keine andere Wahl.

Viel Geld wurde in die Hand genommen und in neue Hallen und in eine neue Abfüllstraße für PET-Flaschen investiert. Doch die gefüllten Kunststofflaschen mussten auch verkauft werden. „Es war kein leichtes Unterfangen, unsere Produkte in PET-Flaschen auf den Markt zu bringen, wo andere Hersteller bereits präsent waren“, schildert Hubert Hörmann. Weil im PET-Bereich damals der Umsatz fehlte, wurde diese Verpackungsart für Dietenbronner Getränke nur einmal in der Woche abgefüllt. Dies hat sich inzwischen geändert, der Anteil von Glas- und PET-Flaschen hält sich mit jeweils 50 Prozent die Waage. 50 Sorten verschiedener Getränke, davon etwa 35 Süßgetränke, hat das Dietenbronner Unternehmen im Angebot. Mengenmäßig aufgeteilt: 20 Prozent entfallen auf Süßgetränke, 80 Prozent auf Mineralwasser. Dieses sprudelt aus etwa 100 Meter Tiefe aus der Lazarus-Quelle, die 1984 angebohrt wurde. Etwa Dreiviertel der verkauften Getränkemenge holen Händler direkt in Dietenbronn ab, ein Viertel wird mit eigenen Mitarbeitern und Fahrzeugen ausgeliefert.

Umsatz hat sich auf gutem Niveau stabilisiert

Insgesamt hat sich der Umsatz bei Dietenbronner mit derzeit knapp 40 Mitarbeitern nach dem Marktwandel in den letzten 20 Jahren auf einem guten Niveau stabilisiert. Gerechnet in Flaschenabfüllungen, liegt Dietenbronner in der Rangliste der 240 Mineralbrunnen Deutschlands an 60. Stelle. Interessant dabei: Die Top 20 dieser Rangliste halten einen Marktanteil von 80 Prozent.

Bei dem kerngesunden Familienunternehmen (die Anteile werden von den Nachfahren der Betriebsgründer Josef und Hans Wörz gehalten) mit einer 100-prozentigen Eigenkapitalquote folgte zum Jahreswechsel auf den 64-jährigen Hubert Hörmann im Amt des Geschäftsführers Markus Brzuske. Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt (verheiratet, zwei Kinder) aus der Nähe von Illertissen war zuletzt 15 Jahre lang in der Getränkebranche (Einkauf und Organisation) tätig. Zum 1. Januar 2016 wechselte er zur Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn GmbH, deren Geschäftsführer er seit 1. Januar 2018 ist.

Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in dieser Position muss Markus Brzuske eine Großinvestition in die Tat umsetzen. Die Arbeiten für die Errichtung einer neuen Abfüllanlage für Glasflaschen sind schon angelaufen, Anfang 2019 soll sie in Betrieb gehen. „Die Nachfrage nach Glasflaschen wächst stärker. Sie sind für die Getränke die optimale und umweltschonende Verpackungsart“, weiß Markus Brzuske. Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert Dietenbronner in diese neue Füllanlage mit einer Kapazität bis zu 36000 Flaschen in der Stunde. Sie ersetzt die bestehende ältere Füllanlage im alten Betriebsgebäude und wird direkt neben der PET-Füllanlage in der großen Halle gebaut.

Mit dieser Investition sieht Markus Brzuske den Dietenbronner Mineralbrunnen gut gerüstet für die Zukunft, „um das Mineralwasser aus unserer Heimat in der Region gut zu etablieren und darüberhinaus weitere Absatzpotentiale zu nutzen“.