Ein musikalisches Feuerwerk in allen Registern

Mit sprühender Spielfreude machte das Blasorchester des MV Hörenhausen den Besuchern beim Konzert am Ostersonntag in der vollbesetzten Sießener Gemeindehalle ein schönes Ostergeschenk. Mit sicherem Dirigat geleitet wurden sie dabei von Musikdirektor Wilfried Thanner. Julia Blank erläuterte die musikalischen Werke und deren Komponisten.

Mit ihrer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Musikliteratur hatten der Dirigent und die Kapelle genau den Musikgeschmack der Zuhörer getroffen. Bereits beim Eröffnungsstück „Slawischer Tanz Nr. 8“ von Antonin Dvorak in der Bearbeitung von Vladimir Studnicka forderte die musikalische Wiedergabe der Mentalität des slawischen Volkes und ihrer Tänze von jedem Musizierenden die volle Konzentration, doch sie erledigten diese rhythmische Herausforderung mit Bravour. Mit der bekannten Ouvertüre zur Oper „Pique Dame“ vom Altmeister der Wiener Operette, Franz von Suppé, im feinfühligen Arrangement von Gerhard Baumann machte das Hörenhauser Blasorchester den Liebhabern der klassischen Musik eine Freude und es überzeugte mit einem musikalischen Feuerwerk in allen Registern. In das Neujahrskonzert nach Wien versetzt fühlten sich die Konzertbesucher bei der Polka Francaise „Im Krapfenwaldl“ von Johann Strauss, als die Musizierenden mit einem spontanen gemeinsamen „Frohe Ostern“ von der Bühne grüßten. Bei dieser spaßigen Polka mit eingängigen Melodien war der junge Niklas Haid, eigentlich bei den Schlagwerkern im Einsatz, hier aber mit seiner „Vogelpfeife“ der gefeierte Solist. Auch mit seiner Komik, die mit einer „Federn“-Rakete endete, ereoberte er die Herzen der Besucher.

Einer der musikalischen Höhepunkte war „Into the Raging River“, ein programmatisches Tongemälde von Steven Reinecke, zu dem der Komponist durch eine Rafting-Tour inspiriert wurde. Das Stück beginnt mit einer ruhigen Einleitung, die den Sonnenaufgang am frühen Morgen darstellt. Im weiteren Verlauf folgten wilde Stromschnellen und die Fahrt steigerte sich immer aufregender bis zum großen Sturz über den Wasserfall. In erhabenen Melodielinien und emotionalen Harmonien in allen Registern und Facetten gespielt, war es für alle eine unvergessliche Tour.

Das erste Stück nach der Pause – „Symphonic Soundtracks“ – bewies, warum John Williams als der große Meister der Filmmusik gilt. Das eindrucksvolle Medley von John Moss enthielt die magische Musik aus Harry Potter und der „Stein der Weisen“, die schönen Melodien aus „A.I.“ (Künstliche Intelligenz) und die dramatischen Klänge aus „Der Patriot“. Auch beim Konzertmarsch „Euphoria“, dessen Titel aus dem Griechischen stammt und eine allgemeine Hochstimmung bezeichnet, ließen sich Orchester und Besucher von der Euphorie anstecken. Die anspruchsvolle Bravour-Polka „Akrobatik“ von Franz Watz machte ihrem Namen alle Ehre und forderte von allen Musikern bei akrobatischen Notenkonstellationen große Fingerfertigkeit. Auch das Rock-Medley „Hey Tonight!“ mit bekannten Rockklassikern kam zum Abschluss des Konzertes bestens an.

Der mit starkem Beifall und rhythmischem Klatschen geforderten Zugabe kam das Hörenhauser Blasorchester mit dem Klarinettensoli „Zwei lustige Vögel“ (Solisten Reinhard Mehne und Peter Schirk) und dem Marsch „Gruß an Österreich“ gerne nach. Wegen der vielen hochkarätigen Ehrungen, die gut in ein Konzert passen (Bericht folgt), wurde vom eingeschlagenen Veranstaltungsmodus – ein Jahr Konzert, ein Jahr „Hörenhauser Spezialitäten“ – abgewichen und in diesem Jahr nochmals ein Osterkonzert aufgeführt. Nächstes Jahr können sich die Besucher dann wieder auf die „Hörenhauser Spezialitäten“ freuen.