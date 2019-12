Ein Mahnfeuer für den Protest und Dialog

Der Schein des Feuers sollte den Protest ins ganze Land tragen: Überall in Deutschland haben Landwirte am Samstagabend sogenannte Mahnfeuer entzündet, um die Öffentlichkeit auf ihre Sorgen, Nöte und Existenzängste aufmerksam zu machen. In Baden-Württemberg waren es offenbar über 600 solcher Feuer, die brannten. Eines davon loderte in Orsenhausen. Initiiert und veranstaltet hatten es örtliche Landwirte und die Biberacher Gruppe der Bewegung „Land schafft Verbindung“.

Auf der Anhöhe des „Schlittenberges“ in Orsenhausen war der Holzstoß aufgeschichtet. Kurz nach 19 Uhr wurde er angezündet. „Deutschland brennt, die Feuer stehen als Zeichen für die Sorgen und Nöte der Landwirte“, sagte Hubert Henle aus Westerflach, Mitglied im Organisationsteam. Dass den Landwirten derzeit vieles unter den Nägeln brennt aufgrund der geplanten Agrarpolitik, verheimlichte er nicht. Wie übrigens alle seine Kollegen, die nach Orsenhausen gekommen waren. Etwa 60 Personen hatten sich anfangs beim Mahnfeuer versammelt – im Laufe des Abends kamen noch weitere 30 hinzu. Die Mehrheit unter ihnen waren junge Landwirte.

Auch einige interessierte Bürger fanden den Weg zum Mahnfeuer. Genau diese wollten die Veranstalter mit der Aktion eigentlich ansprechen. „Redet mit uns, nicht über uns“, forderte Gerd Neidlinger, Landwirt aus Orsenhausen, die Bürger und Verbraucher zum Dialog auf.

Zum Gespräch bereit

Gemeinsam wollen die Landwirte mit den Verbrauchern einen Weg gehen, der für alle akzeptabel ist. „Wir produzieren mit Leidenschaft und Sachverstand für sie ihre Lebensmittel und zeigen ihnen gerne wie, und erklären ihnen das Warum“, betonte Neidlinger. „Bei einem sinnvollen Dialog kommt auch etwas heraus.“.

In Orsenhausen wurde damit am Samstag womöglich ein Anfang gemacht: „Wir hatten gute Diskussionen“, resümierte Neidlinger.

Mit dem Ernst der Lage aus ihrer Sicht hielten die Landwirte nicht hinter dem Berg zurück. Klartext redete auch Fabian Deubler, der 28-jährige Landwirtschaftsmeister vom Dürnachhof in Laupheim. Er ist auch einer der Sprecher der Bewegung „Land schafft Verbindung“ in Baden-Württemberg. „Wir machen unsere Arbeit gerne, schaffen mit Leidenschaft und Enthusiasmus. Aber wir haben im Moment keine Planungssicherheit, was die Zukunft anbelangt“, beklagt er. Die Landwirte würden nicht wissen, in welche Richtung es geht, „das demoralisiert“.