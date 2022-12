Ein halbes Jahrhundert Musikant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Jahreskonzerts am 10. Dezember in der Veranstaltungshalle Schwendi wurden langjährige Musikerinnen und Musiker für ihre Tätigkeit ausgezeichnet. Da die Ehrungen in den letzten beiden Jahren aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnten, hatten sich einige Auszeichnungen angesammelt.

Neue Ehrennadeln gab es für Pia Bähr, Jan Ruf (beide 10 Jahre), Gabriela Maier und Raphaela Heffner (beide 20 Jahre) und Holger Zweifel (30 Jahre). Für die aktive Tätigkeit über 40 Jahre konnten Barbara Schmid und Dieter Hunger ausgezeichnet werden.

Ganz besonders freute sich Anton Hettich, der im Namen des Blasmusik Kreisverbands Biberach die Ehrungen durchführte, über die Verleihung der Ehrennadeln für 50 Jahre Musizieren im Musikverein. Franz Jöchle, Manfred Heffner und Meinrad Heffner spielen seit über 50 Jahren im Musikverein Bußmannshausen. Damit gehören die Jubilare zu den wenigen noch aktiven Musikern, die mehr als die Hälfte der Vereinsgeschichte miterlebt und mitgestaltet haben, denn der Verein selbst feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen.