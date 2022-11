Ein fast normales Jahr im Schützenverein Hörenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf ein fast normales Jahr konnten die Hubertusschützen zurückblicken, so Vorstand Harald Macht auf der 67. ordentlichen Generalversammlung des Schützenvereins am 5. November. Durch Corona musste das Jedermann Schießen und das Spanferkelessen zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden.

Zur Freude aller Schützinnen und Schützen konnte das Königsschießen und die feierliche Königsproklamation durchgeführt werden. So wurde zum Ersten Mal die für Auflageschützen angefertigte silberne Königskette verliehen.

Schriftführer Andreas Macht berichtete von weiteren Ereignissen im Schützenjahr. Von der Maiwanderung nach Schwendi, vom Sommerfest und von der Teilnahme der Fahnenabordnung an der Primizfeier von Lukas Bohn.

Kassierer Thomas Frank konnte trotz der ausgefallenen Veranstaltungen von einem ordentlich Kassenstand berichten. Sportleiter Peter Ruepp berichtete von den sportlichen Erfolgen. Bei der Gaumeisterschaft konnten wieder etliche erste Gaumeisterschaftstitel errungen werden. Drei Hubertusschützen konnten sich für die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft qualifizieren. Dabei drreichte Sonja Ruepp einen hervorragenden fünften Platz. Bei den Rundenwettkämpfen behaupteten sich die Schützinnen und Schützen mit ersten bis vierten Plätzen gut.

Ortsvorsteher Wolfgang Thanner führte die Entlastung der Vorstandschaft durch. Bei den vielen sportlichen Erfolgen und dem Engagement der Vorstandschaft sei dies ein leichtes Unterfangen, so der Ortsvorsteher. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Gauschützenmeister Georg Nothelfer überbrachte die Grüße der Gauvorstandschaft und ehrte verdiente Mitglieder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Bayrischen Sportschützenbund wurden Marion Amann und Kurt Weißenberger geehrt. Jürgen Fricker wurde von Vorstand Harald Macht für neun Jahre im Amt des zweiten Jugendleiters mit der vereinseigenen Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Vorstand Harald Macht wies auf die weiteren Termine hin. Hierzu erging die Einladung zum Kameradschaftsabend, sowie zum Vereinsabend im Februar. Im Zuge von Energieeinsparmaßnahmen im Schützenheim sollen die Leuchtstoffröhren am Schießstand gegen moderne LED-Leuchten ausgetauscht werden. Harald Macht bedankte sich zum Abschluss der Generalversammlung bei allen für ihr Engagement.