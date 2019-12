Ein Baby sorgt für Chaos im Rathaus

Nach einem Gastspiel in Mietingen und einjähriger Pause ist die Theatergruppe des SC Schönebürg wieder zurück an gewohnter Wirkungsstätte und präsentiert zum Jahreswechsel das Stück „Baby wider Willen“ unter der Regie von Frank Schmid. Das Stück in drei Akten hat am Samstag Premiere gefeiert und erzählt auf unterhaltsame Weise, was für ein Chaos ein Baby auslösen kann.

Dabei geht es zuerst augenscheinlich gar nicht um ein Kind. Theo (gespielt von Benjamin Ersing), der selbst ernannte „König der Landstraße“, ist mal wieder in Schönebürg, was viele als ein Vorzeichen deuten. Denn immer, wenn sich Theo irgendwo blicken lässt, „passiert etwas Dummes oder jemand bekommt ein Kind“. Theo will aber eigentlich nur eine Tasse Kaffee von Rathaus-Mitarbeiterin Sonja (Laura Waibel) und einen Platz, wo er den Kinderwagen mit seinen Habseligkeiten parken kann, während er am Bahnhof den nächsten Zug abwartet, um hoffentlich ein paar Groschen zu bekommen.

Bürgermeister Hans-Herrmann Himmelreich (Thorsten Hochdorfer) hat in den vergangenen Wochen sein Strohwitwer-Dasein genossen, denn Frau Christa (Silvia Noherr) war in der Kur. Seiner Mutter Erika (Silvia Mainka) passt der Lebenswandel ihres Sohns allerdings so gar nicht, schließlich soll er seine politische Karriere voranzutreiben. Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, das kann ja nicht alles sein, zumindest ihrer Meinung nach.

Nach einer durchzechten Nacht hat Hans-Herrmann prompt vergessen, dass Christa aus der Kur zurückkommt. Auf Drängen seiner karriereorientierten Mutter nimmt er allerdings an der Einweihung eines neuen Fahrradständers teil, statt seine Frau vom Zug abzuholen. Er schickt den etwas arbeitsscheuen Mitarbeiter Peter (Rainer Hochdorfer) los, dem am Gepäck der Bürgermeister-Gattin zwar etwas komisch vorkommt – allerdings ist ja schon fast Mittagspause, also macht er sich darüber keine weiteren Gedanken. Außerdem ist es ja viel wichtiger, dass er endlich eine Stütze für seinen Besenstiel bekommt, denn der ist so hart, dass sich durch das Auflehnen schon sein Kiefer verschiebt.

Eine politische Goldgrube

Im Rathaus angekommen, bricht das Chaos aus: Christa hat im Zug in der Hektik eine falsche Tasche mitgenommen und statt ihrem Gepäck plötzlich ein Baby dabei. Hans-Herrmann fällt aus allen Wolken, schließlich hat sich die Fahrrandständer-Einweihung als politische Goldgrube erwiesen und er steht vor dem Wahlkampf zum Nachfolger des Landrats. Ohne den Einfluss seiner Mutter, die Kinder nur als Hindernis sieht, freundet sich der Bürgermeister aber schnell mit dem Baby an, das kurzerhand Lukas getauft wird: „Wie dr Lokomotivführer, du kommsch ja au ausm Zug!“

Die Freude währt allerdings nur kurz, denn Polizeichef Pius Schellenbrink (Stefan Schneider) ermittelt wegen Kindesentführung und erklärt Hans-Herrmann, der eigentlich den Fund des kleinen Lukas gerade melden wollte, dass auf die Entführung 15 Jahre hinter schwedischen Gardinen stehen. In der darauffolgenden Panik gilt es, den Säugling, die Bürgermeister-Mutter, die sich schon als Landrats-Mutter mit repräsentativen Aufgaben sieht, und auch noch das „Gemeindeauge“ Frieda Schäufele (Birgit Münch) unter einen Hut zu bringen, die am liebsten alles und jeden einsperren würde, „damit endlich Ruhe im Ort ist“.

Wie die Geschichte um das unverhoffte Baby ausgeht, wie Theo plötzlich zum Kosmetiker wird und welche Überraschungen das Stück noch bereithält, können Interessierte noch in vier weiteren Vorstellungen sehen.