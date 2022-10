Ehrenpreis für Lebenswerk

Die Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi zeichnet sich in ihrem Jubiläumsjahr „100 Jahre Fußball in Schwendi 1922 – 2022“ immer wieder durch besondere Aktionen aus. Nach vielen verschiedenen Aktivitäten im Laufe des Jahres, sportlich wie auch gesellschaftlich, folgte nun eine besondere Auszeichnung und Ehrung.

Diese Auszeichnung ging an „zwei ganz bestimmte und für die SFS ganz wichtige Personen“, wie Abteilungsleiter Thomas Rohmer bei der Laudatio meinte, „zwei Personen, die sich zusammen 100 Jahre für die SFS eingebracht haben“. Der SFS – Ehrenpreis ging an Walter Lauber und Helmut Wanke. Walter Lauber ist seit 1988 als Platzwart tätig. Er war bereits als Jugendtrainer und 25 Jahre als Ausschussmitglied aktiv tätig. Er ist ein „Mann für alle Fälle“, mehrmals täglich, auch frühmorgens, wenn die Partys gerade erst enden, ist er auf dem Sportgelände, um nach dem Rechten zu schauen. Er war mitverantwortlich für den Sportplatz- und Vereinsheimbau. Knapp 30 Jahre lang kümmerte er sich zusammen mit seiner Frau Irmgard um das Vereinsheim und die Trikots der Mannschaften. Er war über viele Jahrzehnte bei jedem Spiel, egal ob zuhause od-er auswärts mit dabei.

Helmut Wanke, „Tumleh“, wie er von allen liebevoll genannt wird, hat 379mal für die Mannschaften der Sportfreunde aktiv Fußball gespielt, davon 351mal für die erste Mannschaft. Er war Spielführer der Meistermannschaft von 1971, die damals in die Amateurliga aufstieg. Nach seiner aktiven Karriere war er jahrzehntelang der Wirt der Sportfreunde. Früher noch in der SFS-Hütte und seit dem Ende der 80er Jahre im Vereinsheim. Das Vereinsheim der Sportfreunde trägt seinen Namen zum „Tumleh“. Noch heute ist er als Kassierer am Spieltag auf dem Sportgelände aktiv.

Für „ihr Lebenswerk“, ihre Treue und ihre herausragenden Verdienste, erhielten die Beiden den „SFS-Ehrenpreis“. Neben einer Dankesurkunde gab es jeweils auch noch einen geschichtsträchtigen, wertvollen Fotobuch- Bildband mit vielen Bildern, die Organisation hierfür hatte der frühere Abteilungsleiter Josef Stier übernommen. Fußball-Abteilungsleiter Thomas Rohmer dankte beiden für ihre „treuen Dienste und ihren großen Einsatz, ihr Lebenswerk bei den Sportfreunden Schwendi“. Es gab Standing Ovations für diese „besonderen Auszeichnungen“.