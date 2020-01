Tolles Turnier, starke Party danach: Auch am 3. Sießener Dodge-Ball-Turnier der Fußballabteilung der Sportfreunde Sießen im Wald hatten Teilnehmer, Zuschauer und Gäste ihre Freude. Das heimische Team Dodgefathers gewann.

„Ducken, dotzen, dribbeln, decken, werfen“ hieß es in der Sießener Sporthalle. Doch was ist Dodgeball? Einfach umschrieben, handelt es sich um ein Völkerballturnier mit kostümierten Teilnehmern. Doch es steckt mehr dahinter, durchaus auch Taktik und Siegeswille. So kämpften in der gut besuchten Gemeindehalle elf Teams um den begehrten Wanderpokal. Am Ende gewannen die Dodgefathers aus Sießen gegen die Matadores aus Schwendi. Das Finale war damit ein echtes Gemeindederby. Die Zuschauer kürten per Abstimmung das beste Kostüm. Hier hatte das Team „Schneeflittchen und die 7 Zwerge“ die Nase vorn.

Zu dem Turnier hat sich das Organisationsteam laut Raphael Mahle von dem Film „Voll auf die Nüsse“ inspirieren lassen. Unter der Devise „Ducken, dotzen, dribbeln, decken, werfen“ – ohne zu wissen, was „dotzen“ überhaupt bedeutet – habe man Völkerball, wie das Spiel früher hieß, auf eine sportlich anspruchsvolle Ebene bringen wollen.

Das 3. Sießener Dodge-Ball-Turnier wurde in Form eines Jedermannturniers ausgetragen. Dabei wurden auch die besten „Trikots“ und „Verkleidungen“ ausgezeichnet, was die Teilnehmer zu viel Kreativität anspornte. Sexy Kostüme, durchtrainierte Wurfarme, gazellenartige Ausweichmanöver, ausgefuchste Wurfkombinationen und gnadenlose Duelle waren zu sehen. Neben der sportlichen Betätigung sollte die Gaudi eine tragende Rolle spielen, was auch bestens gelang.

Elf Mannschaften mit sehr originellen Namen und Verkleidungen sorgten für ein buntes Teilnehmerfeld. Die Regeln wurden angelehnt an die wichtigsten Dodge-Ball-Regeln der Austrian Dodge Ball Association und in einigen Punkten angepasst.

Zum Abschluss gab es eine Party mit Tanz zu den Beats der Resident-DJs „Luke & Tobe“. Eine Neuauflage des Turniers 2021 ist geplant.

Die Platzierungen des Turniers: 1. Dodgefathers, 2. Matadores, 3. Dodging Dynamite, 4. K-OS WG, 5. Schneeflittchen und die 7 Zwerge, 6. Team Dodger Federer, 7. Drunken Masters, 8. Gerlinde´s Fanclub, 9. Superheroes, 10. Biseineheult, 11. Stalli´s Cocaine. Für den Erstplazierten gab es den begehrten Wanderpokal, für die Nächstplatzierten Preise und für alle Helfer und Organisatoren Lob.