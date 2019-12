Dressur im Fackelschein

90 Jahre RFV Schwendi, das ist beim Weihnachtsreiten am vergangenen Sonntag noch einmal gebührend gefeiert worden. Viele Zuschauer hatten den Weg in den Schochengraben gefunden und sorgten für eine vollbesetzte Tribüne während des Programms. Viel Anklang fanden das Ponyreiten und die Tombola.

In diesem Jahr hieß es „Manege frei!“ für die Darsteller des Programms, das sie in wochenlanger Probearbeit vorbereitet hatten. Unter dem Motto „Weihnachtszirkus“ ritten zunächst acht Jugendliche ein, als wilde Tiere verkleidet. Unter der Leitung von Sandra Schiener zeigten sie eine anspruchsvolle Dressurquadrille.

Ungarische Krieger

Im Anschluss wurde es wild: Als ungarische Krieger verkleidet zeigten vier Reiter eine abwechslungsreiche Springquadrille. Auch die Voltigiergruppe um Alexandra Fischer und Cornelia Reichel hatten sich wieder einiges einfallen lassen: Zunächst zeigten die Kleineren ihr Können an Pferd und Fass, alleine oder in Gruppen. In einer weiteren Nummer boten die Größeren eine tolle Akrobatikshow und begeisterte somit das Publikum.

Natürlich durften auch die Clowns nicht fehlen, herein kamen sie in großer Zahl und hatten sich auch einiges einfallen lassen: Die einen schlugen Räder, die anderen hüpften Seil oder schwangen den Hula-Hoop-Reifen. Zuletzt kamen sie auch zu Pferd in die Halle – dargestellt von der Ponyführgruppe – zeigten sie verschiedene Übungen, die sie mit Stefanie Brockmann einstudiert hatten.

Und am Ende der Vorstellung wurde es noch einmal richtig spannend: Dass die Schwendier Reiter ohne Licht reiten können, hatten sie schon einige Male bewiesen, doch in diesem Jahr kam auch noch Feuer hinzu. Zunächst zeigte Jessica Pecha, begleitet von sechs Fackelträgern, anspruchsvolle Dressurlektionen. Im Anschluss kamen Saskia Oettlin und Rebecca Bailer herein und wagten mit ihren Pferden den Sprung über das Feuer.

Bevor der mit Spannung erwartete Nikolaus einfuhr, ließ es sich die Vorsitzende Christel Lerch nicht nehmen, diejenigen zu ehren, die den Verein in den letzten Jahrzehnten geprägt und weitergebracht haben. In diesem Zuge erhielt der Verein außerdem einen Scheck des württembergischen Pferdesportverbandes, überreicht durch Eddy Stöferle, anlässlich des 90. Geburtstages.