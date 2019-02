Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall in Schwendi sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 78-jähriger Autofahrer in der Gutenzeller Straße beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet. Beim Zusammenstoß verletzten sich alle drei Unfallbeteiligten – der 78-Jährige, seine gleichaltrige Beifahrerin und der 68-jährige Fahrer des anderen Autos – leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro.