Auch die schönste Geschichte geht einmal zu Ende: Der langjährige Nikolaus des Musikvereins Hörenhausen geht in Pension.

Nach 30 Jahren ist für den MV-Nikolaus Hans Ertle Schluss. Eine Nachfeier zum 75. Geburtstag von Ehrenmitglied Franz Marquart im Musikerheim und der „Weihnachtliche Hofmarkt“ in Weihungszell waren seine letzten „Amtshandlungen“.

Ertles Karriere als Nikolaus hatte im Jahr 1989 mit den ersten Hausbesuchen begonnen. Begleitet wurde Ertle von seinen Knechten Ruprecht. Bald wurden seine umgängliche Art und sein Geschick, mit Kindern umzugehen, immer bekannter, und so kamen mit den Jahren nach und nach immer mehr Anfragen, die Liste der Nikolausaktionen wurde immer länger. Neben den jährlichen Hausbesuchen in Sießen, Schwendi, Wain, Bußmannshausen, Regglisweiler und Schönebürg kamen auch immer mehr Nikolausaktionen bei Vereinen und Institutionen hinzu.

Alle Aufzeichnungen archiviert

Bei einem Interview, geführt im Hobbykeller von Hans Ertle, kam ans Licht, dass alle Aufzeichnungen und Eintragungen im „Goldenen Buch“ des Nikolaus – Lob und Tadel oder auch Geschichten – bis heute fein säuberlich archiviert wurden und etliche Aktenordner in den Schränken füllen.

Das Gefährt im Jahr 2006: ein Motorrad mit Beiwagen. (Foto: Clemens Schenk)

„Da würden sich jetzt bestimmt viele Leute wundern, was da alles vor zum Beispiel 20 oder 25 Jahren drin stand“, meint Ertle schmunzelnd. „Damals waren sie die Kinder, und jetzt sind die gleichen Personen die Eltern.“ Ertle findet es immer wieder hoch interessant, die alten Anekdoten zu lesen.

Legendär waren die Wald-Niko-lausfeiern des Musikvereins Hörenhausen bei der Buntenhütte, wo der Nikolaus immer mit der Pferdekutsche erschien. Hier seien einmal „die Pferde mit der Kutsche über Äcker und Felder durchgegangen und hätten fast den Nikolaus verloren“, erinnert sich Hans Ertle an eine Episode, die zum Glück aber glimpflich ausging.

Liste der Veranstaltungen ist lang

Die Liste der Veranstaltungen, bei denen Ertle und seine Knechte auftraten, ist lang, und der Nikolaus freut sich, dass seine Aktionen auch bei den Kindern immer sehr gut angekommen sind.

Dazu gehören Einsätze bei den örtlichen Vereinen wie Schützen- und Sportverein, Feuerwehr, aber auch beim Kirchengemeinderat, dem Bibelkreis oder im Kindergarten. Auch bei den Seniorenfeiern im Ort mit dem Musikverein oder schon 23 Jahre beim „Weihnachtlichen Hofmarkt“ in Weihungszell sowie bei Geburtstagsfeiern um den Nikolaustag herum war der MV-Nikolaus ein gern gesehener Gast.

Aber auch auswärts war der Nikolaus des Musikvereins gewünscht, wie etwa bei den Dürnachhexen in Laupheim, der Feuerwehr in Regglisweiler oder der Tischtennisabteilung in Ehingen-Berg. Dabei überraschte er immer wieder mit seinen Gefährten, mit denen er erschien.

Besonders bemerkenswert waren das Motorrad mit Beiwagen, die Pferdekutsche oder das Tuk-Tuk. Höhepunkt der Nikolausaktionen war für Hans Ertle die legendäre 1860-Weihnachtsfeier des 1860-Fan-Clubs Hörenhausen mit Spielern des Traditionsvereins. Die Besonderheit: Aus den Rucksäcken der Ruprechte kamen Klarinetten spielende Engel, die Weihnachtslieder darboten.

Die Erlöse der Nikolausaktionen gingen immer als Spende an die Jugend des MV Hörenhausen. Nachdem das Messgewand anfänglich beim damaligen Pfarrer Heinz Baier ausgeliehen wurde, „haben wir es ihm später einfach abgekauft“, erinnert sich Ertle.

Er dankt allen Weggefährten und Mitstreitern, die ihn bei seinen Aktionen unterstützt haben. Viele Freundschaften, nette Geschichten und Episoden, Freude und Spaß und viele gesellige und rauschende Feste lassen Hans Ertle gerne und zufrieden an die vergangenen 30 Jahre „in himmlischer Mission“ zurückblicken.