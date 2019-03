Die Wähler geben einen klaren Auftrag

Schwendi hat gewählt, und die Entscheidung ist so ausgefallen wie von vielen erwartet. Wolfgang Späth sieht sich von einer deutlichen Mehrheit der Wähler ins Amt getragen – eine gute Voraussetzung für einen guten Start. Späth ist der einzige Bewerber im Dreierfeld gewesen, der fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Kommunalverwaltung in die Waagschale werfen kann – das hat offensichtlich viele Bürger überzeugt und ist ihnen wichtig. Und tatsächlich sind die Aufgabenstellungen auch in kleinen Rathäusern inzwischen derart komplex, dass ein Fachmann an der Spitze gewiss von Vorteil ist.

Späths Konkurrenten sind für ihr Engagement zu loben. Sie sind keine Juxkandidaten gewesen, sondern wollten das Amt und haben den Schwendiern eine echte Wahl bei der Wahl geboten. Das ist gute demokratische Übung, ja das Wesen von Demokratie, heute indes nicht mehr selbstverständlich.

Christian Wölfle darf sich für seinen Einsatz belohnt und gewürdigt sehen. 30,4 Prozent sind weit mehr als ein Achtungserfolg. Wölfle hat vor allem als Mensch gepunktet und daran erinnert, wie unverzichtbar diese Qualität doch ist.

Thomas Rohmer mag vielen als zu jung und zu weit gefächert in seinen bisherigen Stationen erschienen sein. Aber auch er hat es ernst gemeint. Das zählt, und die gemachte Erfahrung kann ihm auf seinem weiteren Lebensweg von Nutzen sein.