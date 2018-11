„Die Untertoener“ suchen Schönheit, Glamour und Eleganz

Die Besucher des Kabarettabends in Schwendi am Samstag, 17. November, können sich auf das neue Programm „Das Wüste lebt“ der Gruppe „Die Untertoener“ (ehemals „Die Belehrer“) und damit auf einen lustigen und unterhaltsamen Abend freuen. Beginn ist in der Veranstaltungshalle in Schwendi um 19 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

In ihrer Mischung aus Wortkabarett, Gesang und Musik verstehen es „Die Untertoener“, in der Besetzung mit Eva Hempfer, Claudia Kreiser, Lothar Beck und den Musikern Frank Miller und Peter Klein, ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen. Dabei servieren sie ein schmackhaftes Menü aus Texten, Szenen und musikalischen Zwischentönen. Sie ergötzen sich hemmungslos an alltäglichen Banalitäten, spotten ungezügelt über Prominente und Skandale. Mit viel Witz und Ironie werden dabei lokale Größen und Ereignisse, aber auch die Weltpolitik und Sportgrößen ohne Scheu auf die Schippe genommen.

Es ist nicht auszuschließen, dass auch örtliche Gegebenheiten in ihrem Programm etwas näher durchleuchtet werden. Sie suchen nach Schönheit, Glamour, Eleganz. Vergeblich? Mal sehen. Das Fazit der „untertoener“: Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das „Wüste“ liegt so nah.

Der Vorverkauf ist bereits abgeschlossen. Karten gibt es aber noch an der Abendkasse. Es gibt keine Platzreservierung.