Die Rettungskräfte gewähren Einblicke

Die Freiwillige Feuerwehr Schwendi wird sich auch heuer bei einem Tag der offenen Tür mit ihrer Mannschaft und ihren Einsatz-Gerätschaften präsentieren. Am Sonntag, 1. September wird von 10.30, beginnend mit einem Frühschoppen, bis 17 Uhr im und rund um das Feuerwehrgerätehaus einiges geboten. Die knapp 45 Mann starke Feuerwehr mit Kommandant Thomas Stanossek an der Spitze gewährt an diesem Tag Einblicke in ihre Strukturen und liefert einen Überblick über ihre wichtige Einsatzarbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Technik, die bei den Einsätzen genutzt wird, können die Besucher am Sonntag aus der Nähe unter die Lupe nehmen.

In erster Linie natürlich das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, den Mannschaftstransportwagen und das Kleineinsatzfahrzeug (KEF). Doch der zu besichtigende Fuhrpark mit Einsatzfahrzeugen wird am Sonntag einen noch größeren Umfang haben. Denn auch zwei Hilfsorganisationen, mit denen die Freiwillige Feuerwehr Schwendi bei Einsätzen in enger Zusammenarbeit steht, präsentieren Fahrzeuge. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Orsenhausen-Biberach ist mit einem Rettungswagen und dem Notarzt-Einsatzfahrzeug vor Ort unterziehen. Die Schwendier Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligt sich an der Fahrzeugschau mit einer mobilen Sanitätsstation.

Selbst aktiv werden in punkto Feuerlöschen können die Besucher im Laufe des Tages. Die Flammen des mobilen Firetrainers können mit Hilfe eines Feuerlöschers erstickt werden. Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi und Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain werden um 14 Uhr bei einer Vorführung zeigen, was beim Löschen eines Fettbrandes zu beachten ist. Und für die kleinen Gäste bietet eine Kinderspielstraße und die Hüpfburg viel Abwechslung und Spaß.

Zur entspannten Atmosphäre beim Tag der Offenen Tür trägt natürlich auch die Bewirtung der Besucher bei. Bestens vorbereitet wird die Feuerwehr Schwendi ab 11.30 Uhr ein Mittagessen servieren. Und bei der Auswahl am Kuchenbüffet am Nachmittag wird angesichts der großen Auswahl fast kein Wunsch unerfüllt bleiben. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.