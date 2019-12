Die Punktebilanz nach zwei Spieltagen ist ausgeglichen

Nach zwei Spieltagen in der Winterhallenrunde haben die Schwendier Tennisspielerinnen eine ausgeglichene Punktebilanz in der Oberligastaffel. Einer etwas unglücklichen 4:2-Niederlage gegen Oberstenfeld folgte jetzt ein 6:0-Sieg über Leinfelden-Echterdingen.

Drei Teams müssen absteigen

In der Gruppe fünf der Oberligastaffel, der zweithöchsten Klasse auf Verbandsebene, spielt das Schwendier Damenteam mit fünf weiteren Mannschaften in der Winterrunde 2019/20. Am Ende werden drei Teams absteigen müssen – diese 50 Prozent-Quote macht die Winterrunde für die Tennisspielerinnen nicht gerade zu einem entspannten Sporterlebnis.

Einen ersten Eindruck davon bekamen die Damen 1 beim Auftaktspiel gegen Oberstenfeld. Die Chance auf einen Sieg wahrte das Schwendier Vierer-Team nach den Einzeln noch durchaus: Maike Nägele (6:2, 6:2) und Lynn Matits (6:4, 3:6, 11:9) waren erfolgreich. Eva Riekenbrauck (2:6, 2:6) und Annika Böhme (2:6, 4:6) mussten ihre Matches abgeben. Den 2:2-Zwischenstand konnte das Damenteam in den Doppeln aber nicht zu seinen Gunsten ausbauen. Beide Doppel gingen verloren, „letztendlich war Oberstenfeld damit schon die bessere Mannschaft“, erkannte Schwendis Spielführerin Maike Nägele an.

Spannende Momente

Erfolgreicher agierten die Damen 1 dann bei ihrem zweiten Spiel. Der 6:0-Sieg gegen Leinfelden-Echterdingen spricht zwar vom Ergebnis her eine deutliche Sprache. Doch es bedurfte insgesamt einer kämpferischen Leistung der Schwendier Mannschaft, um diesen Erfolg zu sichern. „Dreimal mussten wir über den Match-Tiebreak gehen“, unterstreicht Maike Nägele durchaus spannende Momente in dieser Begegnung.

Besonders erfreulich aus Schwendier Sicht: Ira Schmid und Anja Ottenbreit schlugen erstmals für Schwendi auf, bei ihrem Debüt gelang ihnen jeweils ein Sieg. Anja Ottenbreit gewann ihr Einzel mit 6:0, 6:3, Ira Schmid war an der Seite von Eva Riekenbrauck im Doppel eins mit 1:6, 6:2, 10:7 erfolgreich. Die weiteren Ergebnisse: Maike Nägele 6:1, 6:0; Eva Riekenbrauck 4:6, 7:5, 10:3; Lynn Matits 3:6, 6:4, 10:8; Maike Nägele/Lynn Matits 6:2, 6:2.

Entscheidende Bedeutung?

Im Kampf gegen den Abstieg könnte der glatte 6:0-Sieg über Leinfelden-Echterdingen für Schwendi womöglich von entscheidender Bedeutung werden. Denn neben den Punkten werden wohl die mehr gewonnen Matches oder sogar die Sätze am Ende über den Klassenverbleib entscheiden.

Einen wichtigen Schritt dahin wollen die Schwendier Tennisspielerrinnen mit einem Sieg im nächsten Spiel machen. Am 25. Januar ist das Team aus Bad Friedrichshall Gast in der Schwendier Tennishalle. Aktuell weist Bad Friedrichshall ebenso wie Schwendi eine 1:1-Bilanz in der laufenden Runde aus. Weil aber das Matchverhältnis schlechter ist, rangiert Bad Friedrichshall derzeit auf einem Abstiegsplatz. Schwendi belegt in der Gruppe den dritten Platz.