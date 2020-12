Die Pandemie stellte sie vor völlig neue Herausforderungen

Im März und April musste ich das erste Mal in meinem Leben die Erfahrung machen, dass ich Dinge, die ich dringend benötige, tatsächlich hier in Deutschland nicht einfach kaufen kann: Desinfektionsmittel und Masken. Das kannte ich bis jetzt nur aus anderen Ländern, die ich bereist hatte. Dadurch ist mir aufgefallen, in was für einem Luxus wir all die Jahre gelebt haben, ohne uns dessen bewusst zu sein. Deshalb denke ich auch, dass ich im internationalen Vergleich bis jetzt sehr gut durch diese Pandemie gekommen bin. Was mir fehlt, sind die Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt. Normalerweise reise ich sehr viel. Inzwischen gehe ich auf der Alb und im Allgäu wandern. Das war der Plan für die Rente, ist aber auch jetzt schön.

Auch muss ich sagen, dass ich als Lehrerin den Lockdown im März und April zunächst eher befreiend fand. Denn die Wochen davor in der Schule waren beunruhigend. Wir wussten: Das Virus ist da. Aber wir wussten nicht, in welcher Dimension. Und wir hatten keine ausgefeilten Hygieneregeln. Ich habe damals einen Bekannten in Norditalien kontaktiert, der mir sagte: „Hört sofort auf zu arbeiten. Ihr bringt euch um.“ Da geht die Angst dann mit in die Schule. Das hat mich sehr belastet. Denn ich liebe meinen Beruf. Der enge Kontakt mit meinen Schülern und Kollegen war für mich vor der Pandemie selbstverständlich.

Im Lockdown fühlte ich mich erst einmal wieder sicher und habe mich voll in das Unterrichten von zu Hause reingehängt – zuerst per Mail und Telefon. Der Unterricht muss komplett anders geplant werden. Das war ein Sprung ins kalte Wasser für Lehrer, Schüler und Eltern, der auch mit viel Arbeit verbunden war. Einige Kollegen haben dann sehr schnell die Plattform Moodle für unsere Schule auf den Weg gebracht – inzwischen läuft das bei mir gut, auch mit Videokonferenzen. Das hilft jetzt wieder, wo ich mit meinen Abschlussklassen wieder im Fernunterricht bin. Wir wissen alle, was zu tun ist, und können so für eine Weile gut miteinander lernen.

Beim ersten Schritt der Schulöffnung Anfang Mai waren wir alle sehr vorsichtig. Trotzdem konnte ich auch bei den Schülern spüren, dass sie Schule und Unterricht wertschätzen. Auch waren sie dankbar und erleichtert, wieder in die Schule kommen zu dürfen, wieder die Klassenkameraden und auch die Lehrer zu sehen. Wer hätte das im Februar gedacht?

Im Präsenzunterricht waren wir aber auch vor neue Probleme gestellt. Denn in der Pandemie fallen viele offene Unterrichtsformen weg, wenn man den Infektionsschutz nicht gefährden will. Für Fremdsprachenunterricht und die praktischen Fächer ist das schade. Wenn ich die Regeln mit den Schülern klar kommuniziert habe, bin ich aber immer auf breites Verständnis gestoßen.

Auch bei uns an der Schule gab es Corona-Fälle. Angst um mich selbst habe ich aber eigentlich nicht. Es ist mein Berufsrisiko, wie zum Beispiel bei Kassierern oder Physiotherapeutinnen. Meine Arbeit ist da einfach zu wichtig. Ich habe aber Sorge, dass ich andere anstecken könnte. Deswegen habe ich mich schon zweimal freiwillig für Freunde und Familie in Quarantäne begeben und bin nur zur Arbeit gegangen und wieder nach Hause. Seit April habe ich auch immer Vorräte für zwei Wochen zu Hause. Auf eine Quarantäne bin ich also vorbereitet.

Ich treffe mich hauptsächlich mit meiner Familie und meinen engsten Freunden, alle anderen Kontakte habe ich eingeschränkt. Aber ich bin froh und dankbar, diese Menschen um mich zu haben. Sie haben mir sehr geholfen. Auch weil wir uns akzeptieren, auch wenn die Meinungen auseinandergehen oder wir das Verhalten des anderen gerade nicht nachvollziehen können. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Dass das in einer solch schwierigen Situation manchmal auf der Strecke bleiben muss, musste ich erst akzeptieren lernen.

Manche Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie sehr gut kenne, lerne ich zum Teil von einer neuen Seite kennen – auch mich selbst. Ich habe noch klarer gesehen, was mir wichtig ist, auf was ich gut verzichten kann oder wo meine Toleranz endet. Und ich höre wieder genauer in mich hinein. Eine solche Krise hilft da, wieder zu sich zurückzukommen. Ich habe für mich gelernt, meine Einstellung oder mein Verhalten zu ändern, wenn die Situation sich nun mal nicht ändern lässt. Und ich habe nach der unsicheren Zeit im Frühjahr erlebt, dass ich über mich hinauswachsen und Dinge schaffen kann, die vorher nicht denkbar waren – vor allem auch gemeinsam mit anderen.

Trotz Pandemie kann ich sagen, dass ich glücklich und zufrieden bin. Ich hoffe natürlich, dass das anhält. Ich wünsche mir, dass weder liebe Menschen um mich herum noch ich selbst krank werden. Und ich hoffe, dass wir die Pandemie im Laufe des nächsten Jahres in den Griff bekommen und auch, dass Deutschland daraus lernt und sein Krisenmanagement verbessert. Beruflich wünsche ich mir außerdem, dass meine Zehntklässler einen erfolgreichen mittleren Schulabschluss absolvieren und in einen guten weiteren Lebensabschnitt starten können. Ich hoffe, ich kann meinen Schülern Orientierung und Stütze sein, in schwierigen Zeiten als ein Vorbild dienen und Zuversicht geben.