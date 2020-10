Die Pandemie macht dem Musikverein „Rota“ Schwendi zu schaffen

Jüngst hat die Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Rota“ Schwendi stattgefunden. Im Zentrum der Zusammenkunft stand das Vereinsjahr 2019. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Vereinsleben waren Thema in den Berichten der Vereinsverantwortlichen.

Daniel Botzenhardt, der Vereinsvorsitzende, hob in seinem Bericht zwei Projekte hervor, die für den Verein von großer Bedeutung sind: Beim Schwanenfest besiegelten die Grundschule Schwendi und der Musikverein ihre Kooperation. Das erste Projekt war die Einführung eines Blockflötenkurses, der allerdings noch nicht die erhoffte Resonanz brachte, sagte Botzenhardt. Er sieht den Wert dieser Kooperation aber ohnehin langfristig angelegt. Das Ziel: den musikalischen Nachwuchs fördern. „Es ist für uns von existenzieller Bedeutung, Energie in dieses Projekt zu stecken“, betont der Vorsitzende.

Das zweite wichtige Projekt im Jahr 2019 war laut Botzenhardt die umfangreiche Mitgliederbefragung. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Menschen auch ohne monetäre Entlohnung für Vereinsarbeit motiviert werden können.

Insgesamt bezeichnete Daniel Botzenhardt das Vereinsjahr 2019 als „gut bewältigt“. Mit Sorge hingegen blickte er auf das aktuelle Vereinsjahr, das durch die Absage und Einstellung fast aller Vereinsaktivitäten geprägt gewesen sei. Dennoch sei es gelungen, mit dem Serenadenkonzert im Juli ein wenig Lebensgefühl aus Vor-Corona-Zeiten zurückzubringen. „Als nächstes größeres Ziel in 2020 blicken wir auf unser Weihnachtskonzert“, sagte Botzenhardt. Leider wisse heute noch niemand, ob es stattfinden könne. Bürgermeister Wolfgang Späth sicherte zu, dass der Musikverein hierfür durch die Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt werde.

Noch gravierender stellen sich die finanziellen Auswirkungen für den Musikverein durch die Corona-Pandemie dar. Kassier Andreas Ott rechnete in seinem Bericht aufgrund wegfallender Einnahmen und gleichbleibender Ausgaben vor allem in der Jugendausbildung mit einem Defizit von etwa 8000 Euro im Jahr 2020. Umso wichtiger sei deshalb das gute Jahresergebnis 2019. Dieses wies trotz der Großinvestition in neue Pauken einen Überschuss von fast 15000 Euro aus. Ursächlich hierfür seien unter anderem eine hervorragende Inselparty und gute Ergebnisse der Altmetallsammlung.

Jugendleiter Jan Rudolph berichtete, dass Ende 2019 14 Jungmusiker in Ausbildung waren. Besonders freute er sich darüber, dass nach langer Zeit auch wieder Nachwuchs im tiefen Register gefunden werden konnte. Schriftführerin Martina Beck erinnerte an insgesamt 35 öffentliche Auftritte und Veranstaltungen des Vereins und nannte den aktuellen Mitgliederstand des Vereins von 191 Personen, davon 54 aktive Musikerinnen und Musiker.

Dass die Corona-Vorgaben sich auch auf die musikalische Qualität im Verein auswirken, machte Dirigent Martin Böhringer in seinem Bericht deutlich. Der Probenbetrieb sei mehrere Monate komplett ausgesetzt gewesen. Seit Juli finden wieder Proben statt. Seinen Bericht schloss Böhriger mit einem Appell an seine Musikerinnen und Musiker, in der jetzigen Zeit ganz besonders zusammenzustehen. „Irgendwann wird eine Zeit nach Corona kommen, da bin ich mir sicher. Jetzt liegt es an uns, die momentane Durststrecke irgendwie zu überstehen“, sagte Böhringer. Für herausragenden Probenbesuch konnte der Dirigent Martina Thanner, Daniel Botzenhardt und Andrea Bender auszeichnen.

Bei den Wahlen herrschte auf drei Schlüsselpositionen im Verein Kontinuität. Kassier Andreas Ott, Geschäftsführer Markus Heinz und Jugendleiter Jan Rudolph wurden jeweils für drei weitere Jahre in ihren Positionen bestätigt. Nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war Martin Berg als zweiter Vorsitzender. Diese Position war bislang durch Berg und David Rothmaier im Duo ausgeübt worden, sodass kein Ersatzkandidat gewählt werden musste.