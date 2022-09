Die Musik und Singen waren ihr Leben

Da durch die Corona-Pandemie viele Angebote wegfielen, freute es viele, dass jetzt im Seniorenheim St. Josef in Weihungszell wieder einmal gefeiert wurde. Dort werden hohe runde Geburtstage im Normalfall immer gebührend begangen, woran auch die familiäre Stimmung des Hauses zu erkennen ist. So auch beim 90. Geburtstag von Helene Kurz.

Nachdem bereits nachmittags im Speisesaal gefeiert wurde, erschienen anschließend Bürgermeister Wolfgang Späth zusammen mit dem Sießener Ortsvorsteher Wolfgang Thanner und überbrachten die Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde Schwendi sowie von Landrat Dr. Heiko Schmid und ein persönliches Schreiben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Auch von Seiten des Seniorenheimes, sie war auch Mitglied des Heimbeirates, wurde Helene Kurz beschenkt. Die Runde stieß bei der Geburtstagsfeier an, den die Jubilarin in guter körperlicher und geistiger Verfassung noch erleben und feiern durfte. Darauf angesprochen meinte sie: „Das Leben hat schon was abverlangt, aber wir waren glücklich verheiratet.“

Die in Berlin geborene Jubilarin, die ihre Jugendzeit in Freising verbrachte, lebte über 40 Jahre in Kaiserslautern. Seit 2015 verbringt sie ihren Lebensabend im Seniorenheim St. Josef. Vor vier Jahren verstarb ihr Ehemann. „Die Musik und das Singen waren ihr Leben“, auch habe sie „gut und gerne getanzt“. Sie habe unter anderem Mundharmonika gespielt und im Kirchenchor mitgesungen. Bei jedem runden Geburtstag im Seniorenheim habe sie mit der Mundharmonika den Jubilaren ein Ständchen gespielt, „Musik helfe aber über vieles hinweg“, meinte sie abschließend.