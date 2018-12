„Ehren bedeutet danke sagen“: Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, war zum Jahreskonzert des Musikvereins Bußmannshausen am Samstag nach Schwendi gekommen, um vier aktiven Stützen des Vereins für überdurchschnittlichen und langen Einsatz zu danken. „Es sind Musikerinnen und Musiker, die mit Leidenschaft ihrem Hobby nachgehen, die sich mit Ideen und Engagement einbringen und die das Gemeindeleben fördern“, begründete Michael Ziesel die Ehrungen.

Die Ehrennadel in Bronze des Blasmusikverbandes heftete er Patrick Maier ans Revers. Seit zehn Jahren ist er in der Musikkapelle aktiv, spielt das Tenorhorn. Außerdem übernimmt er als zweiter Vorsitzender Verantwortung für den Verein. Bereits seit vier Jahrzehnten spielt Christian Ruf das Flügelhorn in der Musikkapelle Bußmannshausen. Für diesen langen aktiven Einsatz erhielt der sehr fleißige Probengänger die Ehrennadel in Gold mit Diamant, dazu einen Ehrenbrief. Aktive Musikerin seit mehr als 30 Jahren, davon zusätzlich 15 Jahre als Chronistin des Vereines tätig: Diese ehrenamtliche Arbeit von Christine Habrik als Schriftführerin zeichnete Michael Fiesel mit der Fördermedaille in Silber plus Urkunde aus. Die Fördermedaille in goldener Ausführung war der Dank an Manfred Knopf für 20 Jahre Funktionärstätigkeit. 14 Jahre verwaltete er die Vereinskasse, seit sechs Jahren ist er nun schon an vorderster Stelle des Vereines als Vorsitzender tätig und unermüdlich unterwegs. Viele Arbeitsstunden für den Verein und letztendlich für die Gemeinschaft habe Manfred Knopf in diesem Zeitraum geleistet, lobte der Kreisvorsitzende.

In seiner Eigenschaft als Vereinsvorsitzender war es dann Manfred Knopf selber, der eine besondere Ehrung aussprechen konnte. Er ernannte Wilfried Hettich zum Ehrenmitglied des Musikvereines Bußmannshausen. Dieser hatte 1967 seine musikalische Laufbahn in Bußmannshausen mit der Ausbildung an der Trompete begonnen. 15 Jahre musizierte Wilfried Hettich in Bußmannshausen, dann zog es ihn zu musikalischen Zwischenstationen in Dietenheim und Balzheim. 2003 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück und spielte dort das erste Flügelhorn. „Von 48 aktiven Musikerjahren warst du 27 Jahre in Bußmannshausen, davon sechs Jahre zusätzlich in der Vorstandschaft und im Ausschuss engagiert“, würdigte Manfred Knopf das Wirken des neuen Ehrenmitglieds.