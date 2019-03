Als langjährig im Kommunalwesen tätiger Fachmann, der aus der täglichen Praxis um die Bedürfnisse der Menschen weiß, hat sich Wolfgang Späth aus Ochsenhausen bei der Kandidatenvorstellung am Freitag den Schwendier Wählern für das Amt des Bürgermeisters empfohlen. Er würde dieses Amt als „Lebensaufgabe“ ansehen, betont der 43-jährige parteilose Diplom-Verwaltungswirt, verheiratet und Vater zweier Buben.

Späth hat an der Fachhochschule Ludwigsburg studiert. Erste berufliche Station war die Stadt Ochsenhausen. Als Leiter der Ortsverwaltungen Reinstetten und Mittelbuch sei er Ansprechpartner für alle Anliegen und Sorgen der Bürger gewesen, schildert Späth – „ich war zuständig von A wie Anmeldung bis Z wie Zwangsräumung, tätigte Grunderwerb und verkaufte Bauplätze. Bei mir wurde geheiratet und bei mir wurde der Rentenantrag gestellt.“ In dieser Zeit habe er „auch gelernt, was man im Studium nicht lernt“. Der respektvolle, vertrauensvolle und ehrliche Umgang mit den Bürgern stehe an oberster Stelle.

Seit 2011 ist Späth Hauptamtsleiter in der 4500 Einwohner zählenden Gemeinde Maselheim. Sein dortiges Aufgabengebiet umfasse „die ganze Bandbreite eines Rathauses“. Er sei unter anderem verantwortlich für das Bauwesen und die Bauleitplanung, das Ortskernsanierungsprogramm, das Personalwesen mit fast 70 Beschäftigten und die Leitung des Bürgerbüros. Zuständig sei er überdies für Öffentlichkeitsarbeit und die Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

„Als Hauptamtsleiter bin ich somit an allen strategischen Planungen und Entwicklungen der Gemeinde beteiligt“, fasst Späth zusammen. Nach fast 20 Jahren in der Kommunalverwaltung besitze er zudem einen „guten Draht“ zu Entscheidungsträgern in Behörden und Nachbargemeinden.

„Vom Hauptamtsleiter zum Bürgermeister ist es ein logischer Schritt“, sagt Späth. „Es war für mich daher immer klar, dass ich das Amt des Bürgermeisters anstrebe.“ Allerdings müssten die Gemeinde und die familiäre Situation passen – beides sei jetzt der Fall.

2018 hat Späth in Erlenmoos kandidiert; mit 45 Prozent der Stimmen unterlag er nur knapp. „Gut verloren – nichts verloren“, zitiert er dazu am Freitag Lazarus von Schwendi.

Er stehe für eine fachlich kompetente, transparente, kooperative und menschliche Kommunalpolitik, erklärt Späth. Als auswärtiger Bewerber sei er unvoreingenommen. Allen Ortsteilen mit ihren Besonderheiten und dem regen Vereinsleben gerecht zu werden, sei ihm ein besonderes Anliegen.

Die Gemeindefinanzen bezeichnet er als geordnet. Der solide Umgang mit den finanziellen Ressourcen sei für ihn oberstes Prinzip. Er stehe für eine maßvolle und gemeindeverträgliche Baulandentwicklung. Das Sanierungsprogramm für den Ortskern Schwendi will er fortsetzen und die Fördermöglichkeiten des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum nutzen, um die Teilorte zu stärken. Junge Familien müssten die Möglichkeit haben, in der Gemeinde zu bleiben. Ebenso gelte es, den Familien ein abgestimmtes Betreuungsangebot in Kindergarten und Schule anzubieten, die Schulen zu sichern und auszubauen, die alternde Gesellschaft aktiv ins Gemeindeleben einzubinden und das Breitbandnetz zügig auszubauen. Als „Chefaufgaben“ sieht Späth die Sicherung des Arbeitsplatzangebots und das Mitwirken der Gemeinde, wenn es um die Erweiterung ortsansässiger Betriebe geht oder darum, Firmen neu anzusiedeln.

Von Elmar Braun lernen

Auf Fragen der Bürger hat Wolfgang Späth unter anderem erklärt:

dass ein Jugendtreff nachhaltig sein müsste und der Bürgermeister involviert, wenn es um den Standort und ein sinnvolles, altersgerechtes Angebot geht.

dass die allgemeine Schulentwicklung die Einrichtung einer Mensa erfordern könnte.

dass er als Bürgermeister die meiste Zeit in Schwendi verbringen würde und nur 15 Minuten von seinem Wohnort Ochsenhausen hierher unterwegs sei – „wenn’s pressiert, bin ich auch schneller da“.

dass „Mitfahrbänkle“ ein Mittel sein können, gerade ältere Menschen aus den Teilorten mobiler zu machen.

dass er um die Anliegen der Menschen in den Teilorten wisse, gerade in Sachen Infrastruktur, und sie genauso unterstützen wolle wie die Bürger im Hauptort; dass es aber manchmal schwierig sei, jedem gerecht zu werden.

Schlagfertig zeigt sich Späth bei der Frage, was er sich vom grünen Maselheimer Schultes Elmar Braun abgeschaut hat und was er anders macht. „Ist er da?“, fragt Späth zunächst und bringt die Menge zum Lachen. Dann seine Antwort, was man von Braun lernen könne: neugierig sein, Sachen ausprobieren und das Ohr an den Bürgern haben. Und was besser nicht? Kurze Pause, breites Lächeln: „Was ich mir nicht von ihm abgucken würde, das sage ich nicht.“