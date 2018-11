Die Elterinitiative in Hörenhausen kümmert sich: Vor 30 Jahren hat sie für die Neubaugebiete Hofäcker, Steinäcker und Brünnele einen Kinderspielplatz geschaffen und diesen stets mit viel Liebe und Engagement gepflegt.

Vor 30 Jahren hat die Elterninitiative „Kinderspielplatz Hofäcker“ für die Neubaugebiete Hofäcker, Steinäcker und Brünnele einen Kinderspielplatz geschaffen und diesen stets mit viel Liebe und Engagement gepflegt. Vor allem in den vergangenen zwölf Monaten: Gemeinsam mit der Gemeinde Schwendi haben die Eltern den Spielplatz wieder auf den neuesten Stand gebracht und dabei keine Mühen gescheut.

Der Bauhof hat die letzten Arbeiten ausgeführt, der sanierte Spielplatz steht allen Kindern und Jugendlichen wieder zur Verfügung. Die Geschichte des Kinderspielplatzes zeigt, dass mit bürgerschaftlichem Engagement viel Gutes für die örtliche Dorfgemeinschaft geleistet werden kann. Entsprechend begeistert ist Bürgermeister Günther Karremann: „Eine grandiose Gemeinschaftsleistung von Eltern und Bauhof“ , sagt er. Auch sieht er durch die Beteiligung der Eltern die beste Gewähr dafür, dass „der Spielplatz mit den Spielgeräten pfleglich behandelt wird. Wir stellen Geld und Material gerne zur Verfügung, wenn durch ehrenamtliches Engagement Positives geschaffen wird“, so der Bürgermeister weiter.

Elterninitiative mit Geschichte

Vor über dreißig Jahren hatte sich die Elterninitiative „Kinderspielplatz Hofäcker“ unter der Leitung von Hans Ertle und Eugen Laupheimer gegründet. Die Eltern in den Neubaugebieten waren der Meinung, dass für die Kinder ein Spielplatz benötigt werde. Unterstützung bekamen sie von der Gemeinde Schwendi, die einen Bauplatz mit Strom- und Wasseranschluss zur Verfügung stellte. Firmen spendeten Material und Geld. Und auf sogenannten „Spielplatzfesten“ wurde zusätzliches Geld für die gute Sache gesammelt.

So konnte die Initiative nach und nach Spielgeräte anschaffen – einige Spielgeräte bauten die Engagierten sogar selbst, darunter eine sieben Meter lange Rutsche. Hinzu kamen eine Seilbahn, eine Schiffsschaukel, ein Drehkarussell, Sandgruben und Schaukeltiere. Schließlich wurde der Spielplatz mit einem großen Fest eröffnet, bei dem die Musikkapelle Hörenhausen spielte und der damalige Pfarrer Baier die Weihe vollzog. Das alles hat sich im August 1988 zugetragen.

„Die bis zu 30 Kinder aus 15 Familien hatten seitdem viel Spaß auf dem Spielplatz, einem wirklichen Schmuckstück“, sagt Hans Ertle. Anstehende Reparaturen und den Unterhalt bezahlte die Elterninitiative mit den Erlösen der Spielplatzfeste; das Rasenmähen und die Pflege der Sträucher übernahm die Gemeinde. Doch schließlich hatte der TÜV nach der Überprüfung des Spielplatzes Beanstandungen. Daraufhin entschieden die Beteiligten, dass der Spielplatz renoviert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden soll. Die Gemeinde finanzierte das Vorhaben und der Bauhof führte die Renovierungsarbeiten mit Unterstützern der Elterninitiative aus. Inzwischen stehen die neuen Geräte: eine Seilbahn, eine Wippe, eine Schaukel und ein neuer Sandkasten. Außerdem wurden Zäune repariert und der alte Rutschenturm zu einer gemütlichen Spielhütte umgebaut.

Spielplatz im neuen Outfit

Der Ortsbaumeister der Gemeinde Schwendi, Peter Gauß, lobt die „sehr gute Zusammenarbeit mit der Elterninitiative“. Alles habe bestens funktioniert. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Thanner ist froh, „dass der Spielplatz so prima auf den neuesten Stand gebracht wurde“. Es habe sich gelohnt, sich andere Spielplätze anzuschauen, um Ideen zu sammeln. Er dankte allen Beteiligten für das „gelungene Beispiel für ein gutes Miteinander in der Dorfgemeinschaft“. Das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen und der Kinderspielplatz erstrahle jetzt wieder in neuestem Outfit mit vielen neuen Möglichkeiten, und zwar „ zur Freude aller Kinder“.

Gefeiert wurde der Abschluss der Renovierungsarbeiten unter anderem mit Spielen und einem Go-Kart-Rennen. Heute wird der Spielplatz sehr gut angenommen und stark frequentiert. Unter den Besuchern sind sogar Schulklassen aus anderen Gemeinden, die extra zum Spielen kommen. Eine nette Anekdote am Rande: Wer sich vor dreißig Jahren als Kind über den Spielplatz gefreut hat, bringt sich jetzt als Elternteil wieder ein.