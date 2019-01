Die Dirigentin hat mit ihren Sängern einiges vor

Auch wenn den Männergesangverein „Cäcilia“ Sießen im Wald personelle Sorgen beschäftigen, so haben die Sänger im vergangenen Vereinsjahr wiederum einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde geleistet. Das zeigten die Berichte der Funktionsträger bei der Generalversammlung, die im Schützenheim in Hörenhausen in Rekordzeit abgewickelt wurde.

„Gesang verschönt das Leben“: Trotz dieser Erkenntnis plagen viele Gesangvereine Existenzprobleme, viele haben schon aufgegeben. Es ist deshalb den Verantwortlichen der „Cäcilia“ Sießen im Wald, allen voran ihrem unermüdlichen Vorsitzenden Reinhard Ströbele, hoch anzurechnen, dass sie den Verein mit viel Herzblut am Leben erhalten und nicht einfach die Flinte ins Korn werfen. Trotz der bekannten Sorgen nimmt der Gesangverein seine kulturelle Aufgabe in der Gemeinde wahr. Dabei kann die „Cäcilia“ heuer auf eine 110-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken.

Reinhard Ströbele konnte auf ein „nicht gerade hektisches, aber doch belebtes Vereinsjahr zurückblicken“ – „es waren doch einige Auftritte dabei, an die wir uns gerne zurückerinnern und die erwähnenswert sind“. Ein besonderes gesangliches Erlebnis sei der Ausflug mit Platzsingen in Oberstdorf gewesen. Das „Singen am Lagerfeuer“ für alle Gesangsinteressierten werde immer beliebter, und auch das traditionelle Weinfest im Herbst sei wieder sehr gut gelungen.

Das Adventskonzert in der Pfarrkirche Dietenheim sei ebenfalls ein besonderer Auftritt gewesen, so der Vorsitzende. Gut vorbereitet, habe man mit Unterstützung von Gastsängern den Zuhörern ein anspruchsvolles Konzert geboten.

Im kommenden Jahr habe die Dirigentin Janine Liebisch „einiges mit uns vor“, kündigte Ströbele an. Im Probenplan „stecke einiges drin“, bat er alle Sängerkameraden um Unterstützung, auch wenn es eine andere Lektüre sei, die aber beim Zuhörer gut ankomme. Er dankte allen für die Unterstützung und verkündete einen „Lichtschimmer“, den Zugang eines neuen Sängers.

Die Aktivitäten des Vereinsjahres 2018, kirchlich und weltlich, rief der Schriftführer Georg Schmid in Erinnerung. Er erwähnte im Jahresverlauf wiederkehrende Veranstaltungen in der Gemeinde, wie etwa das Singen bei der Erstkommunion, beim Kirchenfest, bei der Altarweihe, am Volkstrauertag, beim Seniorennachmittag oder am Heiligen Abend.

Trotz eines Minus vermittelte der Bericht des langjährigen Kassierers Berno Guter immer noch einen soliden Kassenbestand. Arthur Thanner sprach allen Verantwortlichen die Entlastung aus und lobte den wertvollen gesellschaftlichen Beitrag des Gesangvereins in der Gemeinde – „Singen schafft positive Stimmung“.

Die Chorleiterin Janine Liebisch war mit ihren Sängern zufrieden. Für das kommende Jahr wünschte sie „uns weiterhin ein gutes Gelingen und einen zahlreichen Probenbesuch – wir brauchen jeden einzelnen von euch“. Den Sängern dankte sie dafür, „dass ihr, liebe Sänger, noch immer jedes meiner Experimente unterstützt und euch immer wieder auf neue Stücke, Harmonien und Rhythmen einlasst“.

Der Feuerwehrkommandant Torsten Guter lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit und betonte die Wichtigkeit der Vereine für das Gemeinwohl.

Neuwahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Vereinsinterne Ehrungen, Geschenke, wie etwa für guten Besuch der 47 Proben, und Dankesworte für gute Vereinsarbeit beschlossen die Generalversammlung der Sießener Sänger.