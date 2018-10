Die „Bienen-Oma“ ist in ihrem Element

Ein ganz besonderes Naturjahr ist das Jahr 2018 für ein Sießener Original, die auch über die Gemeindegrenzen hinaus vielen als „Bienen-Oma“ bekannte „Boiers Lisabeth“.

Vor drei Jahren feierte sie ihren 90. Geburtstag mit 140 Gästen. Bei dem rauschenden Fest war sie der Mittelpunkt und dankbar, dass sie dieses hohe Alter in einer so erstaunlichen körperlichen und geistigen Verfassung erleben durfte. Und auch mit ihren jetzt 93 Jahren hat sie von ihrem Elan nichts eingebüßt. „Nur manchmol isch mers a bissle schwindlig“, verrät sie. Das hindert sie aber nicht daran, fast täglich in „Gottes freier Natur“, ihrem geliebten Garten zu werkeln und ihn zu pflegen.

Viele Autofahrer haben sie sicher schon dabei beobachtet, wenn sie an der als Autobahnzubringer vielbefahrenen Hörenhauser Hauptstraße am Hang bei jedem Wetter in ihrem Garten arbeitet. Dass dieses Jahr in der Natur alles so prächtig wächst und gedeiht, dass die Bäume krachen, ist für sie eine „große Freude“. Sie erlebt eine Obsternte „wie noch nie in meinem langen Leben“, erzählt sie und ist dabei ganz in ihrem Element.

Auf die Frage, ob man darüber vielleicht einen Zeitungsbericht schreiben könnte und auch Fotos machen darf, willigt sie sofort ein. „Do mos me aber zerscht no a bisle nasträla, dass i au guat rauskomm auf de Bilder“, ist sie gleich auch um ihr Äußeres besorgt. „Ond en Schal dure au no a, sonst haue en zu weita Ausschnitt“, sagt sie und lacht in ihrer ureigenen Art.

Bei der Motivsuche schlendert sie mit dem SZ-Reporter durch ihr gesamtes Anwesen, und der Besucher sieht einen urigen Garten, aber auch viel innige Liebe zur Natur und zum Detail. Da steht ein alter, verlassener Hühnerstall. „Dr Marder hot hier neun Junghenna he g’macht“, ist sie immer noch traurig. Auf dem ganzen Areal wachsen Obstbäume, Beeren-stäucher, Gemüse aller Art, Blumen, Stauden, Gräser und Gewächse in allen Varianten und Größen.

Besonders angetan hat es ihr eine „Fetthenne“, ein Dickblattgewächs, und sie sagt: „Ohne dass e ihr en Witz erzähl, wird se scho rot.“ Ganz stolz zeigt sie eine Fetthennenblüte, die aussieht wie ein Herz: „Ein besonderes Geschenk der Natur.“ Von ihrem Berufswunsch Gärtnerin habe sie eine Schwägerin abgebracht mit der Begründung: „Do gibt’s immer so viele Schronda an de Hend“, und früher habe es noch keine Handcreme gegeben. „Gädla und Beera, do ka ma se hau. Des isch ihr Leaba“, habe ein Verwandter einmal zu ihr gesagt. „Recht hotr ket“, denkt sie heute oft.

Überall verteilt sind im Garten Sitzgelegenheiten, „aber i komm gar it zom nahocka vor lauter Arbet“, sagt die rüstige Seniorin. Sie ist immer aktiv; so hat sie als Besonderheit auch einen „Bienenbaum“ gepflanzt und meint dazu in ihrer lyrischen Art, frei nach Martin Luther: „Wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, dann würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen.“ Beim Gang durch den Garten sind zwei Laufenten in ihrem Gehege zu hören. Auch eine alte Mostpresse gehört zu ihren Schätzen. Dekoriert wird diese von einem Steinmann, den sie von einer Freundin zum 70. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Den habe sie neu gestrichen, „und er lebt immer noch“, meint sie lachend.

Alte Weisheit trügt

Die große Menge Obst, auch in ihrem Garten, die sogar zu Baumbrüchen geführt habe, könne man sich nicht erklären, sagt „Boiers Lisabeth“, da die Voraussetzungen in diesem Jahr nicht die besten gewesen seien. Eine alte Weisheit besage, dass nach dem Blühen des Waldes, der heuer ja sehr stark blühte, es im selben Jahr wenig Ernte gebe. Die Realität sehe jedoch anders aus. Ideale Blüh- und Bestäubungsbedingungen sorgten dafür, dass Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume voller Früchte hängen.

Für „Boiers Lisabeth“ ist Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten „lebenswichtig“. Sie macht auch viel ein oder gibt es in die Gefriertruhe. Als Grund für ihre Rüstigkeit nennt sie auch ihren guten Schlaf. Viele nehmen Schlaftabletten. „I brauch koine.“