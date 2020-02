Dichtender Bürgermeister ist in Schwendi seinen Job los

Käppelespudl und Brunnaweible, die beiden Figuren der Schwendier Narrenzunft, haben gestern zum Angriff auf das Rathaus geblasen. Ihr eindeutig erklärtes Ziel: Bürgermeister Wolfgang Späth, noch nicht einmal ein Jahr im Amt, zu entmachten und die Kontrolle über die Gemeindezentrale zu übernehmen. Zumindest für die nächsten sechs Tage.

Etwa 20 Maskenträger stürmten mit einem donnernden „Pudl – bätschnaß“, erwidert von der Rathaus-Crew, das Schwendier Machtzentrum. „Wo ist der Chef, nehmt Lunte auf“, forderte Zunftmeisterin Michaela Böll die Narrenschar zur Suche nach dem Bürgermeister auf. Zielstrebig rückte diese bis zur Kommandobrücke im ersten Stock vor, wo auf dem Chefsessel ein Petri-Jünger in voller Montur saß. Gummistiefel, Latzhose, ein Sortiment Schwimmer um den Hals, Lederhut und eine Angelrute im Anschlag: Schultes Wolfgang Späth wirkte sehr zufrieden, war er doch von etlichen Fischen (die Rathaus-Mitarbeiter hatten sich als solche verkleidet) umgeben. „Der hat hier mit dem Rathaus-Chefsessel und den Beschäftigten wohl einen guten Fang gemacht“, erinnerte Michaela Böll an die von Wolfgang Späth gewonnene Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr. Doch auch bei einem Neu-Bürgermeister kennen die Narren am „glombigen Donnerstag“ keine Gnade. Die Bürgermeister-Krawatte („Meine Beste“) wurde von der Zunftmeisterin ohne mit der Wimper zu zucken zerschnippelt. Und weil zurzeit viele Viren (Corona, Grippe) kursieren, wurde Wolfgang Späth zu deren Abwehr vorsorglich von den Narren behandelt: Vitamine und Enzyme musste er in Essensform eines mega-leckeren „Pudlschisses“ zu sich nehmen, die Desinfektion von Rachen und Mund erfolgte mit einem Schluck Brunnenwasser aus der Kelle. Anschließend erinnerte Zunftmeisterin Michaela Böll in gereimten Versen an die neunmonatige Zeit von Wolfgang Späth als Bürgermeister in Schwendi. „Für unseren Teil können wir sagen, bisher erhielten wir keine Klagen“, dichtete sie. Und schickte gleich eine Warnung hinterher. „Wenn uns mal Klagen erreichen, dann pass lieber auf, die Weible und Pudl treten im Rudel auf.“ Spätestens am Fasnets-Donnerstag komme dies wieder auf den Tisch, „dann hosch nämlich g’schwendt nix zom Lacha, am Glombiga werad broit dapped alle Sacha“. Weil er sich mit den Narren offenbar nicht anlegen wollte, rückte Wolfgang Späth voller Einsicht seiner aussichtslosen Lage den gefragten Rathausschlüssel raus. Siegestrunken wollten sich die Narren schon in den Rathauskeller zum Umtrunk aufmachen, als der entmachtete Bürgermeister intervenierte. „Ich hab noch was“, sagte er. Baff waren die Narren ob dieser Überraschung, denn Wolfgang Späth setzte zum Vortrag der von ihm selbst gereimten Zeilen an. „Ich übergeb den Schlüssel an die Narrenscharen und ihr dürft mal diesen Karren fahren. Ich bin gerade froh und sag es glei, denn ich hab jetzt bis Aschermittwoch frei. Doch liebe Narren macht euch keine Illusionen, denn ich gab zuvor ein paar Instruktionen. Bis Aschermittwoch ist das ganze Rathaus angehalten, stillzusitzen und nicht zu walten. Sie mussten alle einzeln schwören, jetzt nicht auf euch Narren zu hören.“ Die Konsequenz nach Ansicht von Wolfgang Späth ist: „Ihr seht schon, die kommenden Tage werden für euch sehr schwer und ihr gebt das Rathaus sicher gerne wieder her.“ Daran dachten die Narren in diesem Moment nicht, „denn ich lad euch noch ein zum Essen, Bier und auf ein paar Gläser Wein“, hörten sie erfreut die Ansage von Wolfgang Späth.

Mit einem Blumenstrauß bedankten sich die Narren heuer bei der Bürgermeister-Sekretärin Maria Feller. 22 Jahre war sie im Dienst, unverzichtbar auch wenn es um die Bewirtung der Narren am glombigen Donnerstag ging. „Mir kennads irgendwia no gar id fassa, dass du onser Rothaus wirsch verlassa“, erinnerte Zunftmeisterin Michaela Böll wehmütig an den bevorstehenden Renteneintritt von Maria Feller.