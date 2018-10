Der Umzug in den Neubau rückt näher

Gedanklich können sich die Kinder und Erzieherinnen des katholischen Kindergartens Schwendi so langsam aber sicher mit dem Umzug aus ihrem Container-Übergangs-Quartier in ihr neues schönes Domizil im Höhenweg beschäftigen. Denn der Neubau des fünf-gruppigen Kindergartens macht erkennbar deutliche Fortschritte, der Innenausbau bei einigen Gewerken geht bereits dem Ende entgegen. Der Fußboden in Frühlings-frischem Grün ist verlegt, die Türen gestellt. Im gefließten Sanitärbereich sind die Kindertoiletten montiert, die Waschbecken kommen als nächstes. In den Gruppenräumen werden gerade die großen Fichtentreppen platziert, die von der unteren Spielebene in die höher gelegene Rückzugsebene führen.

Zu dem Kindergarten-Neubau-Projekt, das insgesamt mit knapp 4,3 Millionen Euro Kosten veranschlagt ist, gehört natürlich auch eine Außenanlage, die den heutigen Bedürfnissen der Kinderbetreuung Rechnung trägt. Den Auftrag für die Herstellung dieser Außenanlagen hat der Gemeinderat jetzt vergeben. Nach der öffentlichen Ausschreibung dieser Arbeiten haben sechs Firmen ein Angebot abgegeben. Billigster Bieter war die Firma Djivic aus Oberholzheim, sie wird die Arbeiten zum Angebotspreis von 435 048 Euro ausführen. Das Angebot des zweitbilligsten Bieters lag bei 438 123 Euro, das teuerste Angebot wies einen Betrag von 553 295 Euro aus. Die letzte Kostenkalkulation durch das planende Architekturbüro Tress für die Herstellung der Außenanlagen lag bei knapp 442 000 Euro Euro. „Mit der Vergabe liegen wir leicht unter den veranschlagten Kosten“, fasste Peter Gauß vom Bauamt zusammen.

Die vergebenen Arbeiten beinhalten die Herstellung und Pflasterung des Zufahrtsbereiches mit Parkplätzen, die Lieferung und Aufstellung von Geräteschuppen und die Lieferung und Aufstellung aller Spielgeräte. Ebenfalls inbegriffen in dem Außenanlagen-Auftrag sind das Aufstellen eines neuen Zaunes und sämtliche Landschaftsbauarbeiten. Bereits jetzt im November wird mit den Arbeiten begonnen. Und zwar werden zuerst der Zufahrtsbereich zu dem neuen Kindergarten und die Parkplätze fertig gestellt.

Im Laufe des nächsten Jahres soll dann die restliche Außenanlage auf der Kindergarten-Südseite mit den Spielgeräten und den Lagergebäuden in Angriff genommen werden. Die Einweihung des neuen Kindergartens ist für das Frühjahr 2019 geplant.