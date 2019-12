Der Rettungshundezug des ASB Orsenhausen-Biberach freut sich über neues Einsatzfahrzeug

Dass es noch vor Weihnachten geklappt hat, ist Zufall, aber für den Rettungshundezug des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Region Orsenhausen-Biberach ist es auf jeden Fall ein freudiges Geschenk: Die Hundeführer mit ihren ausgebildeten Suchhunden können ab sofort für ihren ehrenamtlichen Dienst ein neues Fahrzeug, einen sogenannten Einsatzleitwagen, nutzen.

ASB-Kreisgeschäftsführer Markus Eckhardt überreichte den Fahrzeugschlüssel vor wenigen Tagen an Uli Gölkel, Leiter des ASB-Rettungshundezuges. „Wir freuen uns richtig über dieses Fahrzeug, mit dem wir auf lange Sicht gut ausgestattet sind“, erklärte Uli Gölkel bei der Übergabe.

Seit über einem Jahr hat der ASB Region Orsenhausen-Biberach mit Spendenaufrufen um Gelder für die Anschaffung eines dringend benötigten Fahrzeuges gebeten. 7500 Euro an Spendengeldern sind bisher eingegangen.

Das jetzt in Dienst genommene Ersatzfahrzeug hat aber 20 000 Euro gekostet. „Der ASB-Vorstand hat beschlossen, dieses Fahrzeug zum jetzigen Zeitpunkt anzuschaffen“, sagte Diana Seichter-Mäckle. Zwei Gründe spielten eine Rolle. Zum einen wären beim Vorgängerfahrzeug jetzt größere Reparaturen angestanden. Und dann galt es die Gunst der Stunde zu nutzen.

Fahrzeug passt genau ins Konzept

Ein anderer ASB-Regionalverband offerierte einen fünf Jahre alten VW-Bus (130 000 km, 180 PS, Standheizung) – ein Fahrzeug, das genau ins Konzept des Rettungshundezuges passte. Der Kauf wurde getätigt, auch wenn bei der Finanzierung noch eine Spenden-Lücke von 12 500 Euro klafft. „Die ehrenamtlichen Helfer des Rettungshundezuges haben oftmals schwierige Einsatzsituationen. Dann ist es das Mindeste, dass die Rahmenbedingungen mit einem ordentlichen Fahrzeug passen“, bekräftigte Diana Seichter-Mäckle.

Das angeschaffte Fahrzeug, das in Schwendi stationiert wird, kann vom Rettungshundezug bereits als Einsatzleitwagen eingesetzt werden. Fünf Hundeboxen sind im Heckbereich eingebaut, fünf Personen haben Platz in dem VW-Bus. Eine entsprechende Orientierungstechnik mit einem Drucker wird vom alten Fahrzeug übernommen. Ein weiteres Fahrzeug, bereits seit geraumer Zeit im Bestand des ASB-Rettungshundezuges, ist ebenfalls mit fünf Hundeboxen ausgestattet. Dieses Fahrzeug wird als Mannschaftstransporter verwendet. „Damit können wir nun mit zwei Fahrzeugen zu unseren Einsätzen fahren“, verdeutlicht Uli Gölkel die Verbesserung. Bisher mussten die Hundeführer viele Kilometer mit den Privat-Fahrzeugen bei ihrem Dienst zurücklegen. Das Einsatzgebiet des ASB-Rettungshundezuges ist groß: von Bad Urach bis zum Bodensee, von Augsburg bis Sigmaringen. Neun geprüfte Vierbeiner hat der Rettungshundezug aktuell, sechs weitere sind gerade in Ausbildung.

Weitere Spenden können mit dem Vermerk „Rettungshundezug“ auf das Konto IBAN DE73 6549 1320 0022 2220 22 (BIC GENODES1VBL) überwiesen werden.