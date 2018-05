Der Pokaltriumph auf beiden Seiten an der Zeit

Im Finale des Frauenfußball-Bezirkspokals trifft Regionenligist FC Bellamont in Schwendi auf den Bezirksligisten SV Mietingen (Anstoß: Mittwoch, 18 Uhr). Beide Mannschaften sind in der Liga seit der Winterpause noch ohne Niederlage, die offensivstarken Bellamonterinnen gehen dennoch als leichter Favorit in das Endspiel. Der FCB konnte den Pokaltitel zuletzt im Jahr 2010 holen, der SV Mietingen ging bislang in allen fünf Finals leer aus.

„Wir haben eine super Truppe, die Mannschaft ist hoch motiviert. Jeder möchte den Pokal holen“, sagt FCB-Abteilungsleiterin Marina Mohr im Vorfeld der Partie. Die Frauen aus Bellamont haben sich mit drei souveränen Siegen ohne Gegentreffer den Weg in das Pokalfinale geebnet, in dem sie nun auf den Bezirksligisten Mietingen treffen.

Starkes Sturmtrio

Der SVM setzte sich in Runde eins und zwei nach einer Nullnummer nach regulärer Spielzeit jeweils erst im Elfmeterschießen durch. Daher sieht man sich eher in der Rolle des Außenseiters. „Ein Sieg wird sehr schwierig, wir müssen angesichts der Bellamonter Offensivkraft hinten gut stehen“, analysiert Mietingens Co-Trainer Stefan Ackermann. Er habe den Gegner bereits zwei Mal beobachtet, insbesondere das Sturmtrio mit Mara Eschbach, Regina Kiekopf und Vanessa Gapp gelte es in Schach zu halten. Zusammen erzielten die Offensivspielerinnen 45 Ligatreffer, allein 27 davon gehen auf das Konto von Eschbach.

Mut macht der 7:6-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FCB im letztjährigen Pokal-Viertelfinale: „Diesen Erfolg haben wir natürlich nicht vergessen, wir sind keinesfalls chancenlos und wollen gewinnen“, so Ackermann. Zudem ist sein Team gut in Form. Als Führender der Rückrundentabelle mit sieben Siegen und einem Remis belegt der SVM in der Bezirksliga derzeit Rang zwei und ist bereits sicher für die Relegation qualifiziert.

Nicht minder sieht die aktuelle Verfassung des höherklassigen FC Bellamonts aus: In der Regionenliga ist die Elf von Trainerduo Stefan Brauchle und Thomas Merk seit zwölf Partien ohne Niederlage und steht mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz drei. Dennoch ist der Respekt vor dem Finalgegner groß. „Der SV Mietingen hat eine junge und gute Truppe, das wird sicher kein leichtes Spiel“, sagt Marina Mohr. Auch ihre Mannschaft wolle hinten den Kasten sauber halten und vorne die Chancen effektiv nutzen. „Unser letzter Pokalerfolg liegt acht Jahre zurück, jetzt wird es mal wieder Zeit“, so Mohr.

„Es wird Zeit, das zu ändern“

Eine ähnliche Sicht hat auch SVM-Co-Trainer Ackermann: „Wir sind bisher fünf Mal im Pokalfinale gescheitert, jetzt wird es Zeit, das zu ändern.“ Der FC Bellamont kann personell aus dem Vollen schöpfen, beim SV Mietingen wird lediglich Abwehrspielerin Angelina Jerg urlaubsbedingt fehlen.