Der MV Bußmannshausen überzeugt mit Qualitätsmusik

Am Samstag, 10. Dezember, fand nach zwei Jahren Pause wieder das traditionelle Jahreskonzert des MV Bußmannshausen in der Veranstaltungshalle in Schwendi statt. Die Jugendkapelle Rottal und der Musikverein Bußmannshausen unterhielten die zahlreich erschienenen Besucher mit einem vielfältigen Konzertprogramm.

„Weihnachts-Fastfood-Gedudel oder frisch zubereitete Qualitätsmusik“ – mit diesem Gedanken begann Vorstand Holger Zweifel die kurze Einführung in den Konzertabend. Er lud damit die anwesenden Gäste ein, sich eine akustische Auszeit zu nehmen. Sich für einen Abend nicht mit der üblichen Standardmusik der Vorweihnachtszeit volldröhnen zu lassen, sondern sich voll auf die ausgewählte und persönlich aufgeführte Musik einzulassen.

Den musikalischen Einstieg in den Konzertabend übernahm die Jugendkapelle Rottal unter der Leitung von Claudia Romer. Mit den Stücken „Tijuana Station“ und „The Best of Queen“ konnten die Jungmusiker ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellen. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls konnte die Jugendkapelle ihr drittes Stück nicht aufführen. Die Premiere dieses Solo-Stücks wird dann voraussichtlich bei einem der Auftritte im nächsten Jahr stattfinden.

Im zweiten Teil des Konzerts übernahm dann der Musikverein Bußmannshausen unter der Leitung von Dirigent Joseph Hayd. Mit den Eröffnungsstücken „Flashing Winds“ und „Cleopatra“ gelang es den Musikerinnen und Musikern direkt das Publikum zu begeistern. Anschließend schuf die Solistin Sarah Jöchle bei der „Serenade for Horn and Band“ einen weiteren Höhepunkt des Abends.

Nach den Ehrungen langjähriger Musiker und einer kurzen Pause konnte der Musikverein dann weiterhin mit gekonnt gewählten und einstudierten Stücken überzeugen. Die Stücke deckten von Marschmusik über Filmmusik bis hin zu eingängigen Hymnen jeden Geschmack ab und waren gleichzeitig zu einem geschlossenen Ganzen zusammengestellt.

Zum Abschluss wurde der Musikverein beim „Süßer die Glocken nie klingen“ durch den Gesang aus dem Publikum unterstützt.