Der Kuckuck ruft, der Brummbär brummt

Gespannt und in angeregten Gesprächen erwarten die zahlreich erschienenen Zuschauer am ersten Weihnachtsfeiertag das Blasorchester des Musikvereins „Rota“ Schwendi, der mit dem Weihnachtskonzert traditionell das Vereinsjahr beendet. Der Titel dieses Mal: „Karneval der Tiere“.

„Fast jedes Tier – von der Nachtigall bis zum Elefanten – erhebt heute seine Stimme“, eröffnet der Vorsitzende Daniel Botzenhardt den Abend. In einem festlichen und dramatischen ersten Konzertteil kommen die neu angeschafften Pauken bestens zur Geltung. „Die alten Pauken sind in die Jahre gekommen“, erzählt Botzenhardt.

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz. Im Eröffnungsstück „Lieb’ Nachtigall, wach auf“ aus dem Bamberger Gesangsbuch dürfen die jungen Musikanten das Blasorchester tatkräftig unterstützen.

Besonders festlich und zum Träumen anregend ist die überragende Moderation von Jürgen Kugler. Mit seiner angenehmen und geheimnisvollen Stimme führt er die Zuhörer mit facettenreichen Erzählungen durch das Musikstück „Der Karneval der Tiere“. Die Erzählungen und die Musik spielen vortrefflich ineinander, was es dem Publikum ermöglicht, sich die Welt der Tiere bildlich vorzustellen. Gut überlegte Tierimitationen werden besonders eindrucksvoll in das Musikstück „Der Kuckuck in der Ferne des Waldes“ eingestreut; die Nachahmung der Kuckuckslaute ist täuschend echt.

Das Musikstück „Blues for a killed cat“, das der Musiker Jack End auf dem Nachhauseweg von einer Musikprobe schrieb, nachdem er eine tote Katze gefunden hatte, charakterisiert bestens die Eigenheit der Katze. In diesem Stück können gleich mehrere Solisten mit ihrem Können glänzen. Eine kleine Besetzung des Blasorchesters beginnt das Stück leise und geheimnisvoll, geradezu die Gangart der Katze nachahmend. Verstärkt wird diese Illusion, als nach und nach immer mehr Instrumentengruppen einstimmen.

In einem beschwingten zweiten Teil überzeugt Vanessa Aich mit ihrem Fagott-Solo in Julius Fuciks Stück „Der alte Brummbär“; sie wird mit tosendem Applaus belohnt. Der Höhepunkt für die Zuschauer ist Johnny Marks beliebtes Weihnachtsstück „Rudolph the Red-nosed Reindeer“, das zum Abschluss für weihnachtliche Stimmung sorgt. Die „Rota“ lässt es sich nach anhaltendem Applaus nicht nehmen, zwei Zu-gaben für ihr Publikum zu spielen.