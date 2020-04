Der Bienenchor summt tägliches Konzert in der Blütenpracht

Obwohl in den vergangenen Wochen empfindliche Nachtfröste mit Minustemperaturen der Natur zugesetzt haben, lässt sich diese Pflanze nicht unterkriegen und erfreut die Menschen in diesem Jahr mit einer besonders schönen üppigen Blütenpracht: Die Rede ist vom blühenden Zierkirschbaum in Weihungszell.

Früher als sonst stehen die Obstbäume in der Region in voller Blüte. Täglich, schon nach den ersten Sonnenstrahlen, ereignet sich für den Beobachter ein beeindruckendes Naturschauspiel: Hunderte, ja wahrscheinlich Tausende Bienen, bevölkern den prächtigen Baum und hüpfen emsig von Blüte zu Blüte. Der brummende Bienenchor ist deutlich zu hören. Auch andere Insekten und viele Vögel tummeln sich in großer Zahl in dem Baum. Bei genauem Hinsehen sind auch Nester zu entdecken, die sich hier mit fast künstlerischem Aufwand ihr Zuhause gebaut haben. Abschluss und Höhepunkt am Abend ist ein intensives und imposantes Staren- und Vogelkonzert in den höchsten Tönen. Foto: Clemens Schenk