„Denn ich besitze Potenzial...“

„Aus der Gemeinde, für die Gemeinde“, lautet das Motto von Thomas Rohmer. In Schwendi wuchs er auf, hier möchte er nun als Bürgermeister Verantwortung übernehmen. „Dies ist mir eine Herzensangelegenheit“, versichert der 36-jährige Bewerber, ledig und parteilos, bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am Freitag.

Nach der Mittleren Reife hat er seine kaufmännische Ausbildung bei HAM und seine berufliche Laufbahn bei der Württembergischen Versicherung begonnen. Dann war er im Management von Fußball-Vereinen tätig – Heidenheim, Aalen, Augsburg –, ehe er 2017 zum Finanzdienstleister nach Schwendi zurückkehrte. 2018 gründete er die Rohmer Immobilien GmbH; sie baut derzeit 54 Wohnungen in Schwendi.

Mit 36 sei er alt genug, die Aufgaben des Rathauschefs mit der notwendigen Berufs- und Lebenserfahrung anzugehen, sagt Rohmer; und jung genug, sie mit Schwung und Durchsetzungskraft zu meistern. „Ich weiß, dass ich dafür – auch ohne den Stallgeruch eines Verwaltungsbeamten – das nötige Rüstzeug mitbringe“, sagt er. „Denn ich besitze Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzial.“

Er beschreibt sich als Motivator, für den Fairplay zählt. Bürgerschaftliches Engagement will er fördern, die Öffentlichkeit umfassend informieren und Bürgersprechstunden in allen Teilorten anbieten. „Taktische Spielchen“, sagt er, „haben im Rathaus nichts verloren.“ Wichtigste Aufgabe des Bürgermeisters sei es, die unterschiedlichen Interessen in der Gemeinde zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Dabei gehe es darum, Menschen zusammenzuführen, um tragfähige Lösungen zu finden. „Das ist eine Stärke von mir.“

Beim Stichwort Kindergärten ist es ihm wichtig, das Angebot an Ganztagseinrichtungen zu erhalten und bei Bedarf anzupassen. Er will das Spielplatzangebot erweitern, für Bedürfnisse der Jugend ebenso ein offenes Ohr haben wie für Anliegen der Senioren, im Fall seiner Wahl das Wissen und die Erfahrung älterer Menschen noch stärker ins gemeindliche Leben einbinden, sich für den Ausbau der Pflege- und Betreuungsangebote einsetzen und „alles tun“, um die medizinische Versorgung zu sichern.

Besonderes Augenmerk wolle er auf sichere Kindergarten- und Schulwege legen, sagt Rohmer, und sich für Tempolimits oder Fußgängerüberwege einsetzen. Auch Radwege erhöhten die Verkehrssicherheit; deshalb werde er sich beim Landkreis für eine Neubewertung der Prioritäten starkmachen. Die Ortskernsanierung will er ebenso weiterführen wie die Sanierung von Kindergärten und Schulen. Erstrebenswert sei eine Begegnungsmöglichkeit in der Schwendier Ortsmitte, in Form eines Mehrgenerationenhauses oder eines Cafés. Die Gemeinde müsse Bauland und Gewerbeflächen ausweisen können – „nur so ist Wachstum möglich“. Handel und Gewerbe gelte es zu fördern.

Der Erhalt der Ortsverwaltungen stärke die Eigenständigkeit der Teilgemeinden, betont Rohmer. Er verspricht regelmäßige Gespräche mit den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten – „sie sind Partner auf Augenhöhe, keine Bittsteller“. Notwendig sei auch eine maßvolle Baulanderschließung, „vor allem für junge Familien aus dem jeweiligen Teilort“.

Zur finanziellen Situation sagt er, Schuldenbegrenzung sei oberstes Gebot für alle Kommunen, „doch wir sollten nicht in eine Schockstarre verfallen“. Chancen und Förderprogramme müssten genutzt werden: „Wenn unsere Gemeinde den erreichten Standard halten will, darf nicht nur gespart werden. Man muss auch säen, damit man ernten kann.“

Fragen nach dem Fachwissen

„Wie wollen Sie sicherstellen, dass kein Interessenkonflikt zwischen Ihrer Immobilienfirma und ihrem Wirken als Bürgermeister entsteht?“, lautet am Freitag eine Frage an Thomas Rohmer. Antwort des Kandidaten: „Bei einem Wahlsieg werde ich die GmbH abgeben. Ich möchte dann bedingungslos für die Gemeinde da sein.“

„Können Sie sich vorstellen, acht Jahre Bürgermeister zu sein?“, fragt jemand mit Blick auf Rohmers „bewegten Lebenslauf“. „Ja, ganz klar“, versichert er. Er wolle sogar deutlich länger im Amt bleiben: „Wenn ich 24 Jahre schaffe wie Günther Karremann, wäre alles in bester Ordnung.“

Ein Bürgermeister brauche viel Fachwissen – „woher nehmen Sie das?“ Das wird Rohmer gleich mehrfach gefragt. Er habe in seinen bisherigen Tätigkeiten verschiedene Erfahrungen sammeln können, entgegnet der Bewerber. Zudem sei die Schwendier Verwaltung gut aufgestellt. Und im Übrigen: „Vielleicht muss man dem Neuen auch ein paar Tage zugestehen, sich zurechtzufinden.“ Er sei in der Lage, sich schnellstens Fachkenntnisse anzueignen, gibt er sich überzeugt. „Damit Sie vollauf zufrieden sind.“

Wie ist es künftig um die Nahversorgung – zumal älterer Menschen – in den Teilorten bestellt? Das müsse man in gemeinsamer Runde diskutieren und ein Konzept entwickeln, sagt Rohmer. „Eine einfache Lösung gibt es nicht.“