Deiringer wird württembergischer U10-Schachmeister

Nach der württembergischen U8-Meisterschaft im Jahr 2018 hat sich Julius Deiringer aus Schwendi (SV Jedesheim) in Rottweil den Titel des württembergischen Schachmeisters in der Altersklasse U10 erkämpft. Damit qualifizierte er sich für die deutsche Meisterschaft in Willingen (Hessen).

Schon in der Vorbereitung auf das Turnier, das über sieben Runden im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen wurde, hatte sich Deiringer laut Mitteilung den Titel zum Ziel gesetzt. Doch an den ersten beiden Tagen lief es nicht rund. Unachtsamkeiten in Zeitnot und kleinste falsche Entscheidungen führten zum unnötigen Verlust von zwei Partien. Am Ende des zweiten Turniertags stand Deiringer mit einem kleinen Punkteabstand zur Spitze auf dem fünften Platz.

Aus der ersten Enttäuschung über den Verlauf des bis dahin ausgeglichen verlaufenen Turniers wuchs laut Mitteilung die Entschlossenheit, am letzten Tag durch drei Siege die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft noch zu erreichen. In der ersten Partie des Finaltags besiegte Deiringer souverän den Tabellenersten und arbeitet sich auf Rang drei vor. In der sechsten Runde benötigt er mehrere Stunden bis der Sieg feststand. Dadurch rutschte er auf den zweiten Platz und es war klar, dass in der gleich im Anschluss gespielten Abschlusspartie nur ein Sieg die DM-Qualifikation bringen würde. Während Deiringer in seiner Partie schlecht aus der Eröffnung kam und sich nur sehr langsam befreien konnte, verlor am Nebenbrett der bisher Führende unerwartet. Die wieder längste Partie der Runde gewann Deiringer schließlich mit einer spielentscheidenden Kombination.

Am Ende hatte der Schwendier als Turniersieger einen halben Punkt Vorsprung auf den Zweiten und sicherte sich die DM-Qualifikation sowie den Titel des württembergischen Meisters. Nun ist laut Mitteilung mit seinem Trainer, Fidemeister (FM) Marc Werner, der Fokus auf die Vorbereitung für die DM in Willingen im August gerichtet.