Das steckt hinter dem Feiertag „Dreikönig“

Martin Ziellenbach, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwendi, teilt seine Gedanken zu Dreikönig: Mit dem 6. Januar ist das neue Jahr schon wieder fast eine Woche alt. Bei mir daheim war das früher der Tag, an dem der Weihnachtsbaum und die Krippe abgeräumt wurden. Jetzt konnte das neue Jahr richtig beginnen. Trotzdem feiern wir „ Heilige Dreikönige“ wie es im Kalenderblatt geschrieben steht.

Es ist zwar nur in drei der sechzehn Bundesländer ein gesetzlicher Feiertag, aber für die Kirche ist es ein „Hochfest“ und für die Christen in der Orthodoxie das eigentliche Weihnachtsfest. Unsere Sternsinger ziehen in unseren Gemeinden durch die Straßen und bringen den Segen Gottes in die Häuser. Durch ihre Mithilfe bekommt die Botschaft von Weihnachten Hand und Fuß.

Das steckt hinter dem Feiertag

Schauen wir nun etwas genauer hin, dann steht im katholischen Kalender „Erscheinung des Herrn“ und im evangelischen Kalender „Epiphanias“. Erzählt wird nach dem Matthäusevangelium die uns von Kindheit an vertraute Geschichte von den Sterndeutern aus dem Osten, die den neugeborenen König der Juden durch die Führung eines Sterns suchen und im Kind von Bethlehem finden. Um uns dem Fest zu nähern, schauen wir zunächst einmal auf den Begriff „Erscheinung des Herrn/ Epiphanie“.

Wenn der römische Kaiser oder sein Kollege in Byzanz im Prunk seines Hofes, geschmückt mit Purpurgewand und kaiserlichem Diadem, eine Audienz gab, dann war das eine Epiphanie, die seine Untertanen beeindrucken sollte. Im ursprünglichen Sinn bedeutet Epiphanie das Erscheinen einer Gottheit oder der Einzug eines Herrschers in eine Stadt, wobei der als Erlöser gefeiert wird. Der Untertan sollte merken, dass sein Kaiser ein nahezu gottähnliches Wesen ist.

Darum feiern manche Kirchen Weihnachten erst am Dreikönigstag

Die frühen Christen haben dagegen das Geburtsfest Jesu Christi als Epiphanie bezeichnet, das seit dem dritten Jahrhundert in Alexandria bezeugt wird. Die Kirchen des Ostens feiern deshalb Weihnachten bis heute am 6. Januar, der römische Weihnachtstermin am 25. Dezember ist jünger. Das Weihnachtsfest hat somit zwei Pole.

Mit der Einführung des Christentums als Staatsreligion in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts wurden beide „Weihnachtsfeste“ in West und Ost gegenseitig anerkannt. Somit liegt am 25. Dezember der Akzent auf der Verborgenheit, am 6. Januar auf dem Offenbarwerden der Gottheit Jesu Christi und der Anbetung. Als weitere Aspekte kamen noch die Taufe Jesu und die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana hinzu. Darum wird vor der Segnung des Dreikönigswassers, von Salz, Kreide und Weihrauch gebetet:

Drei Wunder ehren diesen heiligen Tag: Heute führte der Stern die Weisen zum neugeborenen König. Heute wurde bei der Hochzeit Wasser zu Wein. Heute wurde im Jordan Christus von Johannes getauft uns zum Heil. Halleluja.

Verkündigung gilt allen Völkern

Gleichzeitig unterstreicht die Tatsache, dass Fremde sich auf den Weg zur Krippe machen, den Anspruch, dass die Verkündigung allen Völkern gilt. Sind es an Weihnachten die Hirten, die durch die Botschaft der Engel den Stall mit dem Kind finden, sind es jetzt an Epiphanie die „Magoi“ wie es im griechischen Urtext heißt.

Sterndeuter, kundige Astrologen oder Priester, die eine außergewöhnliche Sternkonstellation beobachtet haben. Sie kommen wahrscheinlich aus dem heutigen Iran. Astrologen waren in der Antike nicht irgendwelche Scharlatane, sondern hochangesehene Wissenschaftler, die durch die genaue Beobachtung der Sterne für ihre Herrscher unentbehrliche Ratgeber waren. Eine außergewöhnliche Sternkonstellation weist nach damaligem Glauben immer auf ein weltweit bedeutendes Ereignis hin.

Wie aus den Sterndeutern Könige wurden

Es fällt auf, wie wertschätzend das Matthäusevangelium von diesen „Heiden“ und ihrem Stern erzählt. Sie knien als erste vor Jesus nieder und huldigen ihm, wie es sich für einen König gehört. Und sie bringen königliche Gaben. Es scheint, dass Gott selbst hinter diesem Stern steckt, denn der hat sie nach Bethlehem zum Stall geführt.

Die Volksfrömmigkeit des Mittelalters hat aus den Sterndeutern drei Könige gemacht, der biblische Hintergrund ist der Psalm 72. Dort heißt es: „Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke, die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen.“

Das steckt hinter den drei Königs-Darstellungen

Die Könige vertreten die drei im Mittelalter bekannten Kontinente: Asien, Europa und Afrika. In den Krippendarstellungen stehen sie auch für die Lebensalter Jüngling, Mann und Greis. Der Älteste kniet vor dem Jesuskind, der Jüngste, es ist in der Regel der dunkelhäutige König, steht im Hintergrund oder hat den dritten Platz in der Aufstellung. Aus mittelalterlicher europäischer Sicht ist er am weitesten von der christlichen Wahrheit entfernt.

Ihre Namen Caspar, Melchior und Balthasar werden seit dem neunten Jahrhundert genannt. Ihre Gaben haben ebenfalls symbolische Bedeutung: Gold steht für Ewigkeit, Liebe und göttliches Licht, Weihrauch für die zum Himmel aufsteigenden Gebete, und Myrrhe wegen ihrer Bitterstoffe für Leiden und Tod des Herrn. Durch die Überführung ihrer angeblichen Gebeine von Mailand nach Köln im Jahr 1164 nahm ihre Verehrung als „Heilige Dreikönige“ einen solchen Aufschwung, dass Epiphanie fast nur noch als „Dreikönigsfest“ genannt wurde.

Zur Botschaft von Weihnachten gehören beide Feste

Und heute? Wir haben die Botschaft von Weihnachten erst dann verstanden, wenn wir beides feiern, die Verborgenheit Gottes und das Offenbarwerden. Denn Gott erscheint in dieser Welt verborgen und unscheinbar, er offenbart sich nur für die, die ihn suchen und sich von seinem Stern leiten lassen.

Für sie ist er der Erlöser, der die Kraft schenkt, den bedrohten Wert des Lebens in dieser Welt neu zu entdecken. Deshalb ist dieses Fest „Erscheinung des Herrn“ für unseren Alltag so wichtig, damit das Kommen Gottes in unser Leben nicht nur an einigen wenigen Feiertagen eine Rolle spielt. Der weihnachtliche Glanz dieses Festes will uns Hoffnung schenken und uns auf das Größere in unserem Leben hinweisen.

Feiertag nicht nur schmückendes Beiwerk

Auch die „Heiligen drei Könige“ sind nicht nur schmückendes Beiwerk von exotischer Pracht, sondern sie entgrenzen die beschauliche Idylle von Stall und Krippe, denn Gott ist für alle Menschen als Kind geboren. Sie haben sich aus fernen Ländern unter der Führung eines Sterns auf den Weg gemacht, weil sie ihrer Sehnsucht getraut haben und weil sie aufmerksam gesucht haben.

Sie haben auch Mut zur Bewegung, sind lernbereit und wollen nicht in ihrer gewonnenen Erkenntnis festsitzen. Das Festevangelium schließt mit dem Satz: „Sie zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“ Das heißt, die Suche und die Begegnung mit dem Kind in der Krippe haben sie verändert. Ich wünsche uns, dass auch wir mit offenen Augen für Gottes Wunder in das neue Jahr hineingehen können. Gottes Stern leuchtet auch für uns.