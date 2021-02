Das sagt ein Frisör aus Schwendi zur Salon-Öffnung am Montag

Auf recht ungewöhnliche Art reagierte Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft auf die Ablehnung eines Antrags an das Landratsamt in Biberach. Er brachte beim Zugang zum Spielplatz an der Sankt-Gerhard-Schule eine Tafel an, in der das Anliegen der Stadt und die Reaktion der Unteren Naturschutzbehörde dargelegt ist, verziert mit der Abbildung eines wunderschönen Vogels, der allerdings wegen seines massenhaften Auftretens, ohrenbetäubenden Geschreis und seiner Hinterlassenschaften für viel Unmut in der Siedlung sorgt.