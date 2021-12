Das „Judengässle“ von Orsenhausen

Die Gemeinde Schwendi will in Orsenhausen zwei Hinweistafeln zur Geschichte der Juden im Ort aufstellen.

Es ist eine schwierige Suche nach Spuren jüdischen Lebens: Kaum jemand weiß, dass sich in Orsenhausen vor 500 Jahren Juden angesiedelt haben. Mindestens 150 Jahre lang existierte hier eine jüdische Gemeinde. Wo genau haben die Orsenhausener Juden gelebt? Wie sah ihr Leben aus? In Archiven, bei einem Historiker und vor Ort finden sich Antworten.

Eine Abschrift des „Schutzvertrags“ hat die Zeit überdauert, sie ist im Kreisarchiv Biberach überliefert: Der Ortsherr Georg von Roth nimmt 1534 neun Juden in Orsenhausen auf. Sie und ihre Familien sollen sechs Jahre im Ort bleiben dürfen – „und nit lenger“. Später wird der Vertrag jedoch immer wieder verlängert. Im 16. und 17. Jahrhundert leben jeweils etwa 15 jüdische Familien im Ort – das entspricht einem Viertel der gesamten Einwohnerschaft.

Der Historiker Stefan Lang hat sich für seine Doktorarbeit mit jüdischem Leben in Schwaben beschäftigt. „Es ist eine Besonderheit, dass die jüdische Gemeinde von Orsenhausen so groß ist – und sich so lange hält“, sagt er. Zwar leben in dieser Zeit in vielen oberschwäbischen Dörfern Juden, die zuvor aus den Städten vertrieben worden sind. Meist sind es aber nur einzelne Familien, die wenige Jahre an einem Ort bleiben.

Warum Reichsritter wie die Herren von Roth Juden in ihren Dörfern aufnehmen, ist in der Forschung unstrittig. „Das geschah natürlich immer aus wirtschaftlichen Gründen, nicht aus humanitären“, meint Lang. „Die Herren von Roth wollten Schutzgelder einnehmen, vielleicht auch den örtlichen Handel ankurbeln.“ Juden müssen deutlich mehr Steuern zahlen als Christen. Viele Orsenhausener Juden sind arm, nur einzelne wohlhabend. Die meisten Familien leben wohl von der Geld- und Pfandleihe.

Wo aber lebten nun die Orsenhausener Juden? In den Archivquellen ist immer wieder von Häusern „am Weiher“ zu lesen. Die Witwe Golda lebte laut Schutzvertrag sogar in einem „Häuslein auf dem Weiher“. Heute gibt es nahe des Ortszentrums keinen Weiher mehr. Doch alte Karten aus dem 19. Jahrhundert weisen noch auf einen „Großen Weiher“ hin. Auch eine Straßenbenennung erinnert daran.

Besuch in der Weiherstraße in Orsenhausen. Vorne, an der Abbiegung von der Bachstraße, drängen sich die Häuser. Es ist ein sonniger Vormittag. Anton Jöchle, 80 Jahre alt, kommt im Arbeitshemd von seinem Hof auf die Straße. Er ist mit Malerarbeiten beschäftigt, doch unterbricht seine Arbeit gerne. Seit Generationen lebt seine Familie in der Weiherstraße. Haben hier die Juden gelebt? „Das weiß ich nicht“, sagt er. „Aber die Straße hier hat man früher das Judengässle genannt.“

Das Judengässle, erzählt Jöchle, sei so schmal gewesen, dass gerade mal ein Kuhgespann durchkam – „wenn es keinen Gegenverkehr gegeben hat“. Erst in den 1970er-Jahren sei die Straße verbreitert und asphaltiert worden. Vor Jahrhunderten müssen im Judengässle nur wenige Häuser gestanden haben. Es sind, der Zeit entsprechend, strohbedeckte Hütten. In einem Haus wohnen bis zu vier Parteien. Die Juden leben nicht isoliert von den Christen. So wohnt etwa der Jude Isaak neben dem Katholiken Hans Heniglin, wie in einer Kaufurkunde zu lesen ist.

Wie bedeutend die jüdische Gemeinde von Orsenhausen ist, zeigt sich daran, dass es im Judengässle auch eine Synagoge gibt. Eine Chronik des Lehrers Wolfram Heizmann von 1957 nennt das „Haus Nießer“ als früheren Standort, heute ist das die Weiherstraße 12. „Wie die Synagoge ausgesehen hat, ist extrem schwer zu sagen“, sagt der Historiker Lang. „Wahrscheinlich ist das ein bescheidenes Gebäude mit einem Betsaal gewesen.“

Sogar über einen eigenen Rabbiner muss die Gemeinde verfügt haben. Lang ist auf ein interessantes Dokument von 1544 gestoßen.

Darin berichtet der 14-jährige Abraham aus dem fränkischen Wiesenbrunn, dass er ein Jahr in Orsenhausen in die „jüdischen Lehre“ gegangen ist.

Bis heute erinnert der Name eines Waldstücks daran, dass es auch einen jüdischen Friedhof gegeben hat: die „Judengräber“. Franz Fick aus Orsenhausen hat sich bereit erklärt, die Stelle am Waldrand zu zeigen. Der 81-Jährige hat heute im Wald zu tun, er parkt seinen Traktor an einer Weggabelung. In Sichtweite hängt an einem Baum eine Tafel, die für die armen Seelen im Fegefeuer bittet. Fick zeigt auf das Waldstück zwischen den Wegen: „Dort, wo es nach hinten den Buckel hinauf geht, das heißt man die Judengräber.“ Nichts weist vor Ort darauf hin.