C-Jugend gewinnt das Gaufinale im Geräteturnen

Mit zwei Mannschaften ist der TSV beim Gaufinale im Geräteturnen weiblich P-Stufen in Schwendi vertreten gewesen. Die C-Jugend-Turnerinnen kamen am Ende auf Platz eins und qualifizierten sich damit für das Bezirksfinale.

Alle Turnerinnen mussten einen Pflicht-Vierkampf an den Geräten Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken und Boden absolvieren. Eine Mannschaft in der E- und C-Jugend besteht aus drei bis fünf Turnerinnen, die drei besten Wertungen pro Gerät zählen zum Mannschaftsergebnis. Die ersten drei Mannschaften pro Altersklasse qualifizieren sich dann für das Bezirksfinale Süd.

Die Mannschaft der E-Jugend hatte sich im April bei der Gauvorrunde für den Wettkampf qualifiziert. Die C-Jugend konnte ohne Vorrundenwettbewerb teilnehmen.

C-Jugend startet am Reck

E- und C-Jugend starteten parallel in den Wettkampf. Die Mannschaft der C-Jugend mit Pia Dwornik, Anna Noe, Florina Schmid, Stella Tietz und Leonie Thanner musste am Reck und Stufenbarren beginnen. Sie zeigten mit viel Körperspannung nahezu fehlerfreie Übungen und legten einen guten Grundstein für den Wettkampf.

Pia Dwornik turnte zum ersten Mal die P-7 am Stufenbarren, die ihr recht gut gelang. Am Schwebebalken war dann wieder die ganze Konzentration verlangt. Dies meisterten die fünf Sportlerinnen mit Bravour. Am Boden turnten alle sehr sauber und fast fehlerfrei und dies wurde dann auch mit entsprechender Punktzahl belohnt. Am Sprung gelangen den Mädchen sehr gute Handstützüberschläge über den Sprungtisch.

Spannende Siegerehrung

Bei der Siegerehrung stieg die Spannung dann von Platzierung zu Platzierung und am Ende war die Überraschung und Freude groß: Die Mannschaft erreichte mit 187,70 Punkten den ersten Platz und ist somit für das Bezirksfinale am 9. November qualifiziert. Gleichzeitig ging die Mannschaft der E-Jugend mit Sophie Breitling, Annabell Kahle, Marlene Schmidt, Mia Schneider und Xenia Weckerle an den Start. Hier traten die besten acht Mannschaften aus der Gau-Vorrunde Süd und Nord an.

Für einige der erste Wettkampf

Einige der Mädchen sind noch gar nicht so lange in der Wettkampfgruppe dabei und absolvierten hier ihren ersten Wettkampf, entsprechend groß war auch die Aufregung bei den jungen Sportlerinnen.

Aber von Gerät zu Gerät wurden sie etwas mutiger und zeigten am Reck und Boden gute Übungen. Am Schwebebalken jedoch waren die Mädchen zu unkonzentriert. Drei Turnerinnen stürzten vom Balken, was am Punktekonto zu spüren war. Auch beim Sprung konnten die Sportlerinnen nicht ihre eigentliche Leistung abrufen. Bei starker Konkurrenz, belegte die Mannschaft dann mit 161,30 Punkten Platz fünf.