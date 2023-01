Bußmannshauser Sternsinger sammeln über 2300 Euro

Unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“ sammelten die Bußmannshauser Sternsinger 2305 Euro Spenden für schutz- und hilfsbedürftige Kinder aus aller Welt. In diesem Jahr stehen besonders die Kinder aus Indonesien im Mittelpunkt. Die sechs Kinder und Jugendlichen brachten am Dreikönigstag auf ihrem Weg durch Bußmannshausen und Kleinschafhausen den Sternsingersegen in viele Häuser. Aufgrund der positiven Rückmeldung zur Sternsingeraktion im letzten Jahr, gab es im Voraus wieder eine Sternsingerpost an jeden Haushalt und auch die Möglichkeit, sich für einen persönlichen Sternsingerbesuch anzumelden.