Mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg muss ein 16-Jähriger wegen einem abgefahrenen Reifen rechnen. Eine Polizeistreife stoppte den 16-Jährigen kurz vor 22 Uhr in der Gutenzeller Straße in Schwendi. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass ein Reifen der Doppelachse an dem landwirtschaftlichen Anhänger keinerlei Profil mehr aufwies. Zudem befand sich kein vorgeschriebenes Wiederholungskennzeichen an dem Anhänger.