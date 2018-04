Bus rammt Traktor: drei Verletzte

Drei Fahrgäste in einem Linienbus sind am Mittwoch bei einem Unfall nahe Schwendi verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Linienbus gegen 14 Uhr hinter einem Traktor her. Beide waren auf der Fahrt von Kleinschafhausen nach Großschafhausen. An der Einmündung in die Kreisstraße musste der Traktor anhalten. Der Busfahrer erkannte das zu spät. Er fuhr auf den Traktor auf. Drei der sieben Fahrgäste im Bus wurden dadurch leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 31 000 Euro.