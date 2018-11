Bundesliga-Premiere für Timea Flaig

Timea Flaig aus Schwendi ist beim vierten und letzten Wettkampf der deutsche Turnliga in Berlin erstmals an allen vier Geräten im Team des SSV Ulm 1846 eingesetzt worden. Grund dafür waren einige verletzungsbedingte Ausfälle. Die 17-Jährige aus Schwendi, die im Ulmer Leistungszentrum trainiert, ging mit Respekt an das erste Gerät. Auch die aufmunternden Worte der Teamkolleginnen konnte ihre anfängliche Nervosität nicht eindämmen, zweimal musste Flaig vom Balken absteigen. Am Boden lief es dann schon deutlich besser. Der Sprung gelang ihr so gut wie selten und am Stufenbarren turnte sie erstmals den Gienger-Salto. Mit den insgesamt 38,50 Punkten war sie am Ende nicht ganz zufrieden, ihr Trainer Gabor Szücs unter dem Strich in Anbetracht der Umstände schon. Das Ulmer Kunstturnteam erreichte in der Abschlusstabelle den sechsten Tabellenplatz und turnt somit weiterhin in der 1. Bundesliga.