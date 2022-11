Brand an Realschule: Feuerwehr ist noch im Einsatz

An der Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi ist am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein Schwelbrand am Flachdach entdeckt worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am späten Donnerstagabend noch an. Der Schulbetrieb am Freitag soll dennoch ganz normal möglich sein.

Keine Verletzten beim Brand

Laut Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ wurde die Rektorin der Schule am Donnerstagnachmittag auf Geruch und Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Um diese Uhrzeit befanden sich nach ersten Informationen keine Schüler mehr an der Schule, es gab keine Verletzten.

Ausgelöst wurde der Brand vermutlich von Arbeitern während der Sanierungsarbeiten auf dem Flachdach der Schule. 40 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden im Einsatz, ebenso waren ASB und Polizei vor Ort.

Mindestens 50.000 Euro Sachschaden

Erste Schätzungen beziffern den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Durch die Löschaktion sind wohl auch Wasserschäden im Gebäude entstanden. Am Donnerstagabend war die Feuerwehr immer noch im Einsatz.

Dieser Artikel wird im Laufe des Freitags aktualisiert.