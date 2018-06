Bolzplatz statt Pusteblumen

Braucht ein Schulzentrum mit etwa 700 Schülern wie in Schwendi eine Leichtathletikanlage? Eigentlich schon, findet Gemeinderat Anton Knupfer. Ihn treibt diese Frage um, seit mit dem Neubau der Veranstaltungshalle die ohnehin schon bescheidenen Anlagen weichen mussten.

Einen möglichen Standort für neue Anlagen sieht Knupfer im Bereich einer mit Aushubmaterial aufgeschütteten Fläche, die nördlich des Haupt-Fußballfeldes entstanden ist. „Wie sieht es aus mit der Überplanung dieser Fläche?“, wollte Knupfer von Bürgermeister Günther Karremann wissen. Ein Akzent, so argumentierte Anton Knupfer, müsse schon sein, „dass die etwa 700 Schüler zeitgemäße Sportanlagen bekommen“. Dieser aufgeschüttete Bereich sei noch nicht fertig planiert, informierte Bürgermeister Karremann. Ziel sei es gewesen, diese Fläche als zusätzlichen Bolzplatz für die Fußballer herzurichten. „Es soll ein einfacher Bolzplatz sein, nichts Großartiges“, relativierte Karremann, auch um mögliche Erwartungshaltungen nicht zu schüren.

Dass offenbar in manchen Köpfen andere Vorstellungen geistern, war Karremann zu Ohren gekommen. „Es wird dort keine Tartanbahn geben“, stellte Karremann klar. Alles, was auf dieser neuen Sportfläche entstehen soll, „muss auch finanzierbar sein“. Gleichzeitig gehe es darum, wie auch eventuelle Wünsche von den Sportfreunden unterzubringen sind. „Dazu müssen wir jetzt in einen Dialog einsteigen. Man wird dann wohl gemeinschaftlich etwas hinbekommen“, ist Bürgermeister Günther Karremann optimistisch.

Wenngleich auf dieser Fläche zweifelsohne keine olympia-reife Leichtathletikanlage entstehen wird, sieht Bürgermeister Karremann bei der Verwirklichung egal welchen Ausmaßes gewisse Standards als unabdingbar an. „Eine nicht eingezäunte Weitsprunganlage ist ein Hundeklo, das können sie vergessen“, sagte er.