Blumen und eine Zuwendung: HAM ehrt Arbeitsjubilare

Gerne hätte die Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier (HAM), Hersteller von Schneidwerkzeugen, wie üblich bei einem Jahresausklang in geselliger Runde die Arbeitsjubilare geehrt. Doch wegen der Corona-Pandemie war das nicht wie gewohnt am Stammsitz Hörenhausen mit der gesamten Belegschaft möglich. Dennoch gebühre den Jubilaren Dank für ihren tatkräftigen Einsatz und ihren Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens, „insbesondere in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation“, so die Geschäftsleitung in einer Pressemitteilung.

Die Jubilare mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit erhielten eine zusätzliche besondere Anerkennung und Auszeichnung, nämlich eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann signierte Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Alle Jubilare wurden mit Blumen und einer Zuwendung geehrt.

Für zehn Jahre Betriebszuge-hörigkeit: Franz Keller, David Krause.

Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Ilonka Amann, Bozislava Bedenik, Claudia La Rosa, Maria Gerl, Johannes Baur, Andreas Bösch, Ronny Brugger, Rudolf Linder, Oliver Ruess.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Heidrun Baumeister, Bernd Appel, Nurettin Eskin, Mario Hesse, Andreas Kraft, Thomas Müller, Hans-Peter Stadler.

Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Sevgi Sucakli, Joachim Breitner.

Für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit: Harald Bailer, Hartmut Meyer, Günter Eberle.

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit: Verena Thanner, Silvia Thanner, Roswitha Amann, Margarete Haug, Josef Maier, Günter Thanner.

Für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit: Doris Scheffold.