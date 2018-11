Bilder aus vergangenen Tagen

Wie immer kurz vor der Adventszeit bietet der Heimatkundliche Verein Schwendi den „Historischen Kalender“ für das kommende Jahr zum Verkauf an. Die beiden Archivare des Vereins, Karl-Heinz Ruhl und Frido Kurz sowie die zweite Vorsitzende Silke Bollinger haben für den Kalender 2019 wieder Bilderraritäten gesammelt und hiervon 12 seltene Fotografien für jeden Monat ausgewählt.

Auf dem Kalenderblatt des Monats Februar ist ein Bild eines Fasnetsumzugs durch Schwendi aus den 1960er-Jahren, auf dem Märzbild die Gutenzeller Straße in den 1930er-Jahren mit einem Mercedes-Oldtimer vor der Villa Schilling zu sehen. Der Monat Juli zeigt ein Bild aus vergangenen Tagen des Schwanenfestes, und auf dem Bild des Monats September ist die Mädchen-Turnriege des Sportvereins Schwendi aus dem Jahr 1952 zu bestaunen. Weitere einzigartige Bilder aus der Vergangenheit von Schwendi wurden mit Bedacht ausgewählt und führen durch das neue Kalenderjahr. Jedes einzelne der zwölf Bilder wird sorgfältig beschrieben und erklärt.

Verkauf ab 24. November

Der „Historische Kalender 2019“ kann auf dem Adventsmarkt in Schwendi am Samstag, 24. November, am Bücherstand der Narrenzunft und am Sonntag, 25. November, beim Kaffeenachmittag der Kirchengemeinde im Gemeindehaus für zehn Euro erworben werden.

Ab Dienstag, 27. November, wird der Kalender auch bei der Firma Miller und im Bürgerbüro des Rathauses Schwendi sowie beim Weihnachtskonzert des Musikvereins „Rota“ Schwendi am 25. Dezember zum Kauf angeboten.